Завтра вырастут пенсии для 8 миллионов украинцев

В среднем рост составит 300 грн.

Завтра вырастут пенсии для 8 миллионов украинцев
Фото: forexaw.com

С завтрашнего дня, 1 марта, вырастут пенсии для восьми миллионов украинцев.

Об этом в соцсети Facebook написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Пенсии вырастут на 11%, в среднем рост составит 300 грн.

"Также мы продолжаем работать над дополнительными механизмами поддержки. Например, в прошлом году люди в возрасте от 80 лет начали получать 500 грн ежемесячной доплаты, а уже в этом году дополнительные выплаты в размере 400 грн начнут получать и люди старше 75 лет", - отметил Шмыгаль.

Напомним, Кабмин подал законопроект, который четко определит автоматическую индексацию пенсий 1 марта.

Законопроект предлагает изменения в статью 42 Закона об общеобязательном государственном пенсионном страховании. В случае принятия в Верховной Раде закон будет обязывать "ежегодно с 1 марта" проводить перерасчет ранее назначенных пенсий по формуле "50% от темпов роста средней зарплаты плюс 50% от инфляции".

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