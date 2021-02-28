В пункте пропуска "Ягодин" задержали грузовик с валютой и золотом

Автомобиль ехал в Польшу.

В пункте пропуска "Ягодин" задержали грузовик с валютой и золотом
Фото: Держмитслужба

В пункте пропуска "Ягодин" в воскресенье задержали грузовик с валютой и золотом.

Об этом сообщила пресс-служба Гостаможслужбы Украины.

"Только что на таможенном посту "Ягодин" Волынской таможни Гостаможслужбы представители ГБР в сотрудничестве с другими правоохранительными органами задержали грузовое транспортное средство, которое пыталось перевезти в Евросоюз большое количество валюты, золота других материальных ценностей", - говорится в сообщении.

Проводятся следственные действия.

"Ягодин" - пункт пропуска через государственную границу Украины на границе с Польшей. Он расположен в Любомльском районе Волынской области возле села Старовойтово.

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