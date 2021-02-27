Fitch подтвердило рейтинг Украины "B" с позитивным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне "В" с прогнозом "Стабильный".

Как отмечают аналитики, макроэкономическая политика подтвердила относительно высокий уровень устойчивости к коронавирусному шоку. Вместе с тем, они считают слабыми показатели управления и высокими законодательные и судебные риски, пишет finbalance.

Fitch отмечает, что возможность выпуска еврооблигаций и наявная внутренняя ликвидность дали определенное пространство для управления ситуацией на фоне задержки с получением следующего транша МВФ и ожидаемых трудностей с утверждением Верховной Радой законов по борьбе с коррупцией и по судебной реформе. Аналитики ожидают транш от МВФ для Украины в 2021 году на 700 млн долл, привлечение другого официального финансирования на 1,5 млрд долл, выпуск евробондов на большую сумму, чем запланированные 1,4 млрд долл.

Агентство прогнозирует, что текущий счет платежного баланса после профицита 4,4% ВВП в 2020 году вернется к дефициту 0,3% ВВП в 2021 году и 1,2% ВВП в 2022 году из-за восстановления внутреннего спроса и менее благоприятных условий торговли, но это может быть компенсировано, в частности, большими прямыми иностранными инвестициями. Валютные резервы до конца 2022 года могут возрасти до 4,5 месяцев текущих внешних платежей (с 3,4 месяцев на конец 2019 года).

Fitch ожидает, что в 2021 году ВВП Украины вырастет на 4,1%, в 2022 году - на 3,8% (после сокращения на 4,2% в 2020 году, что было обусловлено шоком от COVID-19 и плохим урожаем, который отнял у ВВП 1 п.п.). Основные факторы роста - частное потребление, увеличение агропроизводства и частичное восстановление инвестиций.

По заключению аналитиков, к концу 2021 года инфляция может ускориться до 6,9% и снизиться до 5,3% на конец 2022 года.