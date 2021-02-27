Молдавский инвестор, получивший разворованный спиртзавод, продолжает переговоры с ФГИУ

Как выяснилось в ходе осмотра спиртзавода, на предприятии отсутствовала часть важного оборудования.

Директор по развитию бизнеса "Zernoff" Александр Аванесян прокомментировал ситуацию с прекращением покупки Мариловского спиртзавода в Украине. Об этом сообщают Dengi.ua.

"В ходе инвентаризации были выявлены определенные несоответствия, указанные в исковом заявлении. Наряду с работой в судебном поле, мы работаем над урегулированием несоответствий, в том числе за столом переговоров", - сказал Аванесян.

СМИ напоминает, что 20 февраля агентство "Украинские Новости" сообщило, что молдавская компания СП "Zernoff", победитель аукциона по продаже объекта малой приватизации Мариловского МПД ГП "Укрспирт", вынуждена была обратиться в суд с иском к Фонду госимущества Украины из-за существенного расхождения фактического количества имущества с заявленным в электронном лоте. Как выяснилось в ходе осмотра спиртзавода, на предприятии отсутствовала часть важного оборудования - котлы, вентиляторы, измерители влажности, а объекты недвижимости совсем не соответствовали описанию.

"Таким образом, по состоянию на дату подачи иска проданный истцу объект приватизации фактически не соответствует перечню имущества, описанному в договоре и информационном сообщении, опубликованном ранее в электронной торговой системе", - говорится в решении Хозяйственного суда. Киева от 11 января 2021 года .

Активная приватизация заводов ГП "Укрспирт" началась в сентябре 2020 года. Это произошло после того, как в конце 2019 президент Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий государственную монополию на производство спирта.