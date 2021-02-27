Электроэнергия резко подорожала после прекращения ее импорта

Электроэнергия резко подорожала после прекращения ее импорта

Средневзвешенная цена электроэнергии на рынке "сутки вперед" (РСВ) в пятницу, 26 февраля, взлетела до 1710.93 грн/МВт- ч. по сравнению с 1465,87 грн/МВт-ч. днем ранее на фоне остановки импорта из Беларуси и с других направлений. Об этом свидетельствуют данные ГП "Оператор рынка" и НЭК "Укрэнерго".

Резкий рост стоимости электроэнергии на РСВ привел к падению объемов торгов, поскольку промышленные предприятия не готовы платить по завышенным ценам.

Так, если 24 февраля было реализовано 99715,5 МВт-ч., то 25 февраля – лишь 91451,5 МВт-ч. Только за одни сутки рынок потерял 8,3% объема.

Ранее председатель комитета Верховной Рады по энергетике Андрей Герус заявил, что запрет импорта электроэнергии из Беларуси создаст угрозу монополизации энергорынка и ценового сговора его крупнейших игроков. "И это в конечном итоге приведет к повышению цен на электроэнергию для конечных потребителей", - подчеркнул он.



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