На "Центрэнерго" сменился руководитель

Фонд государственного имущества в пятницу, 26 февраля, сменил и.о. генерального директора "Центрэнерго". Вместо Александра Корчинского на эту должность назначили Юрия Власенко.

Об этом говорится на сайте Фонда.

Корчинский возглавлял "Центрэнерго" с весны 2020 года, когда государство с трудом вывело предприятие из-под контроля олигарха Игоря Коломойского.

Фонд госимущества заявил, что Корчинскому удалось вывести компанию из кризиса, но следующий этап развития "Центрэнерго" - объединение с наиболее перспективными шахтами в единый холдинг с целью дальнейшей приватизации - требует обновления менеджмента.

Власенко должен будет ввести также обновленную стратегию оптовых продаж электроэнергии и оптимизировать расходы. Кроме того, он должен оптимизировать поставки угольной продукции с увеличением доли поставок из шахт, которые войдут в вертикально интегрированный холдинг.

У Юрия Власенко более 15 лет опыта на руководящих должностях предприятий энергетического сектора и работы в государственных органах, в частности в 2011-2014 годах как член НКРЭКУ.

В состав "Центрэнерго" входят три ТЭС: Углегорская (Донецкая область), Змиевская (Харьковская область), Трипольская (Киевская область), суммарная проектная мощность которых составляет 7660 МВт, это около 14% от общей мощности электростанций Украины. На ТЭС компании установлено 23 энергоблока мощностью от 175 до 800 МВт, из которых 18 блоков - угольные, а пять предназначены для использования газомазутного топлива. Государству принадлежат 78,289% компании.