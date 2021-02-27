В G20 поддержали увеличение финансирования МВФ

Конкретные цифры пока не обсуждали.

В G20 поддержали увеличение финансирования МВФ
Фото: publika.md

Мировые финансовые лидеры (G20) поддержали идею увеличения капитала Международного валютного фонда (МВФ). Это должно помочь фонду предоставлять больше займов бедным странам.

Об этом заявил министр финансов Италии Даниэле Франко в пятницу, передает Reuters.

Отмечается, что конкретные цифры пока не обсуждали.

"Не было обсуждения конкретных объемов специальных прав заимствования", - сказал Даниэле Франко на пресс-конференции после видеоконференции G20.

Он также отметил, что этот вопрос будет обсуждаться дальше на основе предложений, подготовленных МВФ на апрель.

Напомним, Украина хочет изменить формат сотрудничества с МВФ. Вместо направления денег в бюджет в Кабмине предлагают Фонду выделять деньги на резервы Национального банка.

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