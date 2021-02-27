В G20 поддержали увеличение финансирования МВФ

Конкретные цифры пока не обсуждали.

Мировые финансовые лидеры (G20) поддержали идею увеличения капитала Международного валютного фонда (МВФ). Это должно помочь фонду предоставлять больше займов бедным странам.

Об этом заявил министр финансов Италии Даниэле Франко в пятницу, передает Reuters.

Отмечается, что конкретные цифры пока не обсуждали.

"Не было обсуждения конкретных объемов специальных прав заимствования", - сказал Даниэле Франко на пресс-конференции после видеоконференции G20.

Он также отметил, что этот вопрос будет обсуждаться дальше на основе предложений, подготовленных МВФ на апрель.