Тариф на электроэнергию от Энергоатома для нужд населения в 11 раз дешевле действующего

Тариф на электроэнергию, по которому компания "Энергоатом" продает электричество для нужд населения, в 11 раз ниже действующего тарифа на электроэнергию для населения.

Это стало известно из информации, опубликованной на сайте компании. В нем, в частности говорится, что компания "Энергоатом" продала госпредприятию "Гарантированный покупатель" электроэнергию в объеме, необходимом населению Украины для месячного потребления. Цена, по которой "Энергоатом" продал эту электроэнергию, составляет 150 гривен за МВт*час (без НДС).

Не трудно подсчитать, что в переводе на килоВатты это будет составлять 0,15 гривны, что действительно в 11 раз меньше действующего тарифа на электроэнергию. Напомним, что сегодня он составляет 1,68 гривны.

В сообщении также сказано, что "Энергоатом" продал электроэнергию в объеме 3,56 миллиона МВт*час. Этой энергии достаточно для полного покрытия потребностей населения страны в марте.

"Поэтому переживать за свет в домах не стоит - украинские атомные электростанции способны выработать его в более чем достаточных для граждан объемах", - подчеркивают в сообщении.

При этом тариф на электроэнергию для населения намного выше, чем тот по которому продает свой продукт "Энергоатом". Дело в том, что эта дешевая атомная энергия смешивается "в общем котле" с более дорогими видами электроэнергии, особенно – с энергией от альтернативных источников, которая оплачивается по так называемому "зеленому тарифу".

Конечно, ныне действующий тариф на электроэнергию для бытовых потребителей не покрывает расходы по "зеленым тарифам", однако воротилы энергетического сектора то и дело делают поползновения, пытаясь переложить на плечи потребителей дотации для производителей "зеленой" электроэнергии.

При этом не далее как полтора месяца назад глава Минэнерго Юрий Витренко высказывал мысль, что неплохо бы продавать населению электричество по дешевому тарифу на электроэнергию, полученную от "Энергоатома". Однако теперь, спустя непродолжительное время, рулевой отечественной энергетики почему-то уже не возвращается к этой идее.