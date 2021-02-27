К программе "Доступная ипотека 7%" приобщились первые семь банков

Это государственные ПриватБанк, Укргазбанк и Ощадбанк, а также коммерческие "Глобус", Мегабанк, ОТП Банк и Кредобанк.

К программе "Доступная ипотека 7%" приобщились первые семь банков
Фото: vodoley-rielt.ru

Соглашения с Фондом развития предпринимательства в рамках программы "Доступная ипотека 7%" подписали первые семь банков. Это государственные ПриватБанк, Укргазбанк и Ощадбанк, а также коммерческие "Глобус", Мегабанк, ОТП Банк и Кредобанк.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, передает "Интерфакс-Украина".

"На сегодня готовы подписать договоры семь банков... В ближайшее время к программе присоединятся и другие", - сказал министр перед подписанием соглашения в Киеве 26 февраля.

Как сообщалось, программа "Доступная ипотека" предусматривает ипотеку под 7% годовых на сумму до 2,5 млн грн. Максимальный срок - 20 лет, минимальный первый взнос - 15% стоимости, максимальный размер комиссии банка - 0,5% годовых. При этом превышение нормативной площади предмета ипотеки в пределах 20% заемщик оплачивает за счет собственных или кредитных средств без компенсации процентов.

Программа охватывает первичный и вторичный рынок жилья, в том числе индивидуальные дома. При этом срок ввода в эксплуатацию здания должен быть после 2014 года.

Кабмин 15 февраля 2021 года увеличил максимально допустимый размер среднемесячного совокупного чистого дохода заемщика и членов его семьи с 5-кратного до 10-кратного размера месячной средней заработной платы в соответствующем регионе Украины, где расположен предмет ипотеки.

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