Нацгвардия выставит недостроенные "Днепровские башни" в Киеве на Prozorro.Продажи

Национальная гвардия объявила о планах привлечь инвестора для достройки жилого комплекса "Днепровские башни" на Троещине.

Об этом говорится на сайте НГУ.

Шесть 34-этажных жилых домов под названием "Днепровские башни" начали строить в 1999 году. На тот момент заказчик строительства - Главное управление внутренних войск МВД - инвестировал в него около 130 млн гривен.

Дома должны были построить за три года, но работы затянулись, а в 2008 году вообще остановились. Ни одну башню так и не сдали в эксплуатацию.

В течение 2008-2013 годов в судебном порядке были расторгнуты договоры со всеми застройщиками (в разное время комплекс строили "Укриндустрия", "УкрАзияБуд", "Этьен-вест", "Алес-Буд" и др.) из-за невыполнения ими обязательств по строительству объекта.

В 2014 году функции заказчика строительства ЖК "Днепровские башни" перешли к Главному управлению Национальной гвардии. За последние годы НГУ смогла оформить участок под комплексом в постоянное пользование, получить градостроительные условия и ограничения, обновить технические условия инженерного обеспечения и начать корректировки проекта строительства.

Эксперты, обследовавшие ЖК, решили, что возобновить строительство башен технически возможно.

Поэтому в НГУ решили найти заинтересованного инвестора. Для этого будет организована конкурсная процедура с использованием аккредитованной площадки ProZorro.Продажи.