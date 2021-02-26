Нацгвардия выставит недостроенные "Днепровские башни" в Киеве на Prozorro.Продажи

Одному из самых известных долгостроев Киева ищут нового инвестора.

Нацгвардия выставит недостроенные "Днепровские башни" в Киеве на Prozorro.Продажи
Фото: ngu.gov.ua

Национальная гвардия объявила о планах привлечь инвестора для достройки жилого комплекса "Днепровские башни" на Троещине.

Об этом говорится на сайте НГУ.

Шесть 34-этажных жилых домов под названием "Днепровские башни" начали строить в 1999 году. На тот момент заказчик строительства - Главное управление внутренних войск МВД - инвестировал в него около 130 млн гривен.

Дома должны были построить за три года, но работы затянулись, а в 2008 году вообще остановились. Ни одну башню так и не сдали в эксплуатацию.

В течение 2008-2013 годов в судебном порядке были расторгнуты договоры со всеми застройщиками (в разное время комплекс строили "Укриндустрия", "УкрАзияБуд", "Этьен-вест", "Алес-Буд" и др.) из-за невыполнения ими обязательств по строительству объекта.

В 2014 году функции заказчика строительства ЖК "Днепровские башни" перешли к Главному управлению Национальной гвардии. За последние годы НГУ смогла оформить участок под комплексом в постоянное пользование, получить градостроительные условия и ограничения, обновить технические условия инженерного обеспечения и начать корректировки проекта строительства.

Эксперты, обследовавшие ЖК, решили, что возобновить строительство башен технически возможно.

Поэтому в НГУ решили найти заинтересованного инвестора. Для этого будет организована конкурсная процедура с использованием аккредитованной площадки ProZorro.Продажи.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
IFC возглавил банкир с большим опытом регионального управленияIFC возглавил банкир с большим опытом регионального управления
Суд Лондона отклонил иск "Татнефти" к Коломойскому и Боголюбову на почти $300 млнСуд Лондона отклонил иск "Татнефти" к Коломойскому и Боголюбову на почти $300 млн
В санкционный список СНБО попали магазины "Спортмастер" - им запрещено торговатьВ санкционный список СНБО попали магазины "Спортмастер" - им запрещено торговать
В СБУ объяснили, за что "Спортмастер" попал в санкционный списокВ СБУ объяснили, за что "Спортмастер" попал в санкционный список
Ликвидность банковской системы превышает сегодня 180 миллиардовЛиквидность банковской системы превышает сегодня 180 миллиардов
Блок рекламы


Похожие новости
Сколько стоит купить квартиру в КиевеСколько стоит купить квартиру в Киеве
Двум отелям в Киеве разрешили открыть игровые залыДвум отелям в Киеве разрешили открыть игровые залы
В Киеве продали три здания рядом с "Тарелкой" на Лыбидской за 218 миллионовВ Киеве продали три здания рядом с "Тарелкой" на Лыбидской за 218 миллионов
Мошенническая схема онлайн-инвестиций. В Киеве злоумышленники обманули более 500 граждан (видео)Мошенническая схема онлайн-инвестиций. В Киеве злоумышленники обманули более 500 граждан (видео)
Апелляционный суд обязал застройщика снести незаконную многоэтажку в КиевеАпелляционный суд обязал застройщика снести незаконную многоэтажку в Киеве
В Киеве подорожали горячая вода и отоплениеВ Киеве подорожали горячая вода и отопление
В Киеве предприниматели организовали схему по неуплате налогов на 14 млн гривенВ Киеве предприниматели организовали схему по неуплате налогов на 14 млн гривен
Минюст в следующем году выставит на продажу не менее 4 тюрем, - МалюськаМинюст в следующем году выставит на продажу не менее 4 тюрем, - Малюська
На аукционе в Киеве продали 4 га земли на Березняках за 227 млн грнНа аукционе в Киеве продали 4 га земли на Березняках за 227 млн грн
Приватбанк задержал в Киеве польского скиммера (фото)Приватбанк задержал в Киеве польского скиммера (фото)
Последние новости
Подгружаем последние новости