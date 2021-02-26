Криптовалютная биржа Coinbase хочет провести прямой листинг на Nasdaq. Это одна из самых дорогих компаний, которые выходят на биржу со времен IPO Facebook

Криптовалютная биржа Coinbase решила провести первый крупный прямой листинг на Nasdaq. Она может стать одной из самых дорогих выходящих на биржу компаний со времен IPO Facebook почти 10 лет назад. Об этом пишет Forbes со ссылкой на проспект компании, опубликованный на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США .

Фото: Blits.media

Что мы знаем о Coinbase

В проспекте Coinbase сообщила, что ее выручка в 2020 году увеличилась больше чем в два раза: с $534 млн в 2019 году до $1,28 млрд в прошлом. Чистая прибыль в 2020 году при этом составила $322 млн, а в 2019 году компания отчиталась о чистом убытке в $30 млн.

Большую часть выручки за прошлый год биржа получила от комиссий с транзакций по покупке и продаже биткоинов и эфира, на эти две криптовалюты приходится больше 56% торгов на площадке. Количество транзакций в 2020 году увеличилось на 180% и достигло 2,8 млн в месяц. Всего на платформе зарегистрировано 43 млн пользователей.

Размещение Coinbase может стать первым крупным прямым листингом на Nasdaq, — пишет Bloomberg. Предыдущие крупные размещения таким способом, включая листинги Spotify, Slack и Palantir, проходили на Нью-Йоркской фондовой бирже.

По данным Axios, Coinbase оценивается более чем в $100 млрд. Исходя из этого, Coinbase может стать одной из самых дорогих выходящих на биржу компаний со времен IPO Facebook в 2012 году, отмечает Bloomberg. Риски, о которых нужно знать инвесторам

В проспекте компания подчеркнула, что результаты ее работы зависят от криптоэкономики. Из-за нестабильности отрасли и цен на криптовалюту операционные результаты могут значительно колебаться от от квартала к кварталу, в зависимости от настроений рынка.

Среди факторов риска, неподконтрольных бирже, Coinbase также упомянула возможные изменения в законодательстве, действия правительства и регуляторов, макроэкономические условия, а также изменение спроса на криптовалюту.

В качестве риска для рынка криптовалюты цифровая торговая площадка указала раскрытие личности Сатоши Накамото, а также его возможные действия на рынке.

«Сатоши Накамото — это псевдоним, используемый одним человеком или группой людей, которые создали биткоин. В случае раскрытия личности Сатоши Накамото стоимость биткоина может значительно упасть. Coinbase также упоминает, что в личном хранилище Накомото содержится более 1 млн биткоинов. Если Накамото решит перевести свои биткоины в деньги, он может негативно повлиять на крипторынок и дестабилизировать его», — поясняет руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Накомото первым начал добычу биткоинов, а его доля в них теперь составляет почти 5% всего рынка этой криптовалюты.

Когда закончится мода на «крипту»

Биткоин пользуется спросом у трейдеров из-за его децентрализованной природы. Он не принадлежит какому-либо частному инвестору или государству и не регулируется ими.

«Однако мы не думаем, что крипта когда-нибудь реально потеснит традиционные деньги. Мода на нее пройдет, а инвестиции рано или поздно обнулятся. Другое дело, что свободных денег сейчас в мире слишком много. И должны дорожать практически все активы без исключения», — полагает Разуваев.