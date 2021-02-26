Каннабис-компания при поддержке Бекхэма успешно вышла на IPO в Британии. Ее акции взлетели в 4 раза
Производитель потребительских товаров на основе биосинтетических каннабиноидов Cellular Goods, которую поддерживает звезда футбола Дэвид Бекхэм, выросла более чем в четыре раза, пишет mind.ua.
Как это случилось
Акции компании выросли на 310%, когда началась торговля ценными бумагами в Лондоне после привлечения 13 млн фунтов стерлингов ($18,4 млн) в ходе первичного публичного размещения акций.
«Поддержка Дэвидом Бекхэмом компании по производству каннабиноидов, безусловно, добавила звездной силы ее зарегистрированному дебюту», — отметила аналитик Hargreaves Lansdown Plc Сюзанна Стритер.
Вместо запланированных $10,8 млн Cellular Goods привлекла в ходе IPO $18,4 млн.
Как сообщает
Спрос на IPO Cellular Goods превысил размер сделки в 13 раз, что помогло ей преодолеть первоначальную цель в 8 млн фунтов стерлингов ($10,8 млн).
Что известно о Cellular Goods
Компания Cellular Goods занимается разработкой средств по уходу за кожей и продуктов для восстановления после занятий спортом. Как сообщает сам производитель, продукция будет доступна с сентября 2021 года. Каннабиноиды компании производятся в лаборатории, а не из растений.
Дэвид Бекхэм владеет миноритарным пакетом в компании через свою венчурную структуру DB Ventures.
Кстати говоря
По прогнозам экспертов, глобальный рынок продуктов для ухода за кожей из каннабидиола вырастет на четверть в течение следующих пяти лет — почти $3,5 млрд. «Но это уже высококонкурентная сфера, здесь инновации появляются быстро и быстро распространяются по всему миру», — добавила аналитик Сюзанна Стритер.