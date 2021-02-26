Каннабис-компания при поддержке Бекхэма успешно вышла на IPO в Британии. Ее акции взлетели в 4 раза

Производитель потребительских товаров на основе биосинтетических каннабиноидов Cellular Goods, которую поддерживает звезда футбола Дэвид Бекхэм, выросла более чем в четыре раза, пишет mind.ua.

Фото: live24.ru

Как это случилось

Акции компании выросли на 310%, когда началась торговля ценными бумагами в Лондоне после привлечения 13 млн фунтов стерлингов ($18,4 млн) в ходе первичного публичного размещения акций.

«Поддержка Дэвидом Бекхэмом компании по производству каннабиноидов, безусловно, добавила звездной силы ее зарегистрированному дебюту», — отметила аналитик Hargreaves Lansdown Plc Сюзанна Стритер.

Вместо запланированных $10,8 млн Cellular Goods привлекла в ходе IPO $18,4 млн.

Как сообщает Bloomberg , акции взлетели почти в 4 раза — до 20,50 пенсов по сравнению с ценой IPO в 5 пенсов. В результате размещения компания оценивалась в 25 млн фунтов стерлингов.

Спрос на IPO Cellular Goods превысил размер сделки в 13 раз, что помогло ей преодолеть первоначальную цель в 8 млн фунтов стерлингов ($10,8 млн).

Что известно о Cellular Goods

Компания Cellular Goods занимается разработкой средств по уходу за кожей и продуктов для восстановления после занятий спортом. Как сообщает сам производитель, продукция будет доступна с сентября 2021 года. Каннабиноиды компании производятся в лаборатории, а не из растений.

Дэвид Бекхэм владеет миноритарным пакетом в компании через свою венчурную структуру DB Ventures.

Кстати говоря

По прогнозам экспертов, глобальный рынок продуктов для ухода за кожей из каннабидиола вырастет на четверть в течение следующих пяти лет — почти $3,5 млрд. «Но это уже высококонкурентная сфера, здесь инновации появляются быстро и быстро распространяются по всему миру», — добавила аналитик Сюзанна Стритер.