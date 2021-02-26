Первый в мире биткоин-ETF уже привлек $590 миллионов

Созданный 19 февраля первый в мире ETF, который ориентируется на биткоин, уже привлек $590 млн, сообщает finance.yahoo. В первый день работы его активы составляли $165 млн.

Первый в мире биткоин-ETF уже привлек $590 миллионов

Фонд запущен в Канаде и называется Purpose Bitcoin ETF. Торгуется под тикером BTCC. Как объясняют в компании Purpose Investments, фонд инвестирует непосредственно в биткоин.

Зачем нужен фонд

По словам экспертов, этот фонд может заинтересовать инвесторов, торгующих на фондовом рынке, но не имеющих опыта в приобретении криптовалюты и не желающих разбираться в особенностях их покупки.

«Существует значительный нереализованный интерес к инвестициям в биткоины, который могут обеспечить ETF. Причем данные фонды, скорее всего, не будут просить большие премии за свои услуги. Еще один плюс таких фондов в том, что инвесторам не нужно разбираться в активах, предлагаемых фондом», — считает директор CFRA Reserch Тодд Розенблут.

Сейчас в США поданы еще несколько заявок на создание ETF с привязкой к биткоину. Однако высокая волатильность криптовалюты усложняет процесс принятия такого фонда регуляторами.

Биткоин теряет цену

Во время торгов 26 февраля курс биткоина снизился на 8,3% и по состоянию на 14:30 составил $47,09 тыс.

По словам трейдера и основателя Tradunity Дмитрия Лаврова, в ближайшее время котировки криптовалюты могут снизиться до $42 тыс. Эта зона выступит как поддержка, после чего произойдет разворот тренда и актив вернется к росту. «Если фундаментальные факторы помогут медведям сломать эту зону поддержки, то мы увидим $30 тыс.», — предупредил Лавров.

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