Китайские акции показали худшую неделю за 2,5 года
На фоне роста доходности облигаций акции на биржах Китая завершили неделю резким снижением, а индекс китайских «голубых фишек» показал худшую неделю за 28 месяцев. Об этом пишет investing.com.
Неделя падений
Индекс Shanghai Composite снизился на 2,12% — до 3,509,08 пункта, в то время как индекс «голубых фишек» CSI300 опустился на 2,43% — до 5,336,76 пункта.
С понедельника индекс CSI300 снизился на 7,7%, показав сильнейшее недельное падение с 12 октября 2008 года, в то время как индекс SSEC упал за неделю на 5,1%.
Что стало причиной
Доходность 10-летних казначейских облигаций опустилась до 1,538%, отступив от максимума одного года в 1,614%, но все еще была на 40 базисных пунктов выше, чем в начале месяца, демонстрируя сильнейший рост с 2016 года.
Опасения по поводу ужесточения политики властей КНР и завышенных котировок уже оказали давление на индекс CSI300, отошедший примерно на 10% от достигнутого ранее в этом месяце пика. Произошло это в основном из-за распродажи в дорогостоящих секторах — потребительском, секторе здравоохранения и новой энергетики.
Лидеры взлетов и падений
- Субиндекс финансового сектора в пятницу снизился на 2,84%, сектор потребительских товаров — на 2,51%, индекс недвижимости опустился на 1,68%, а сектор здравоохранения — на 1,55%.
- Индекс стартапов ChiNext Composite снизился на 2,12%.
- Подъем возглавили акции Xinjiang Korla Pear Co Ltd, Qinghai Jinrui Mineral Development Co Ltd и ZhongTongGuoMai Communication Co Ltd.
- Лидерами падения стали Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd, Shanghai Jin Jiang International Hotels Co Ltd и Guangdong Marubi Biological Technology Co Ltd.
- Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 3,64% до 28,980,21 пункта, а индекс China Enterprises снизился на 4,01% до 11,247,21 пункта.