Китайские акции показали худшую неделю за 2,5 года

На фоне роста доходности облигаций акции на биржах Китая завершили неделю резким снижением, а индекс китайских «голубых фишек» показал худшую неделю за 28 месяцев. Об этом пишет investing.com.

Фото: finversia.ru

Неделя падений

Индекс Shanghai Composite снизился на 2,12% — до 3,509,08 пункта, в то время как индекс «голубых фишек» CSI300 опустился на 2,43% — до 5,336,76 пункта.

С понедельника индекс CSI300 снизился на 7,7%, показав сильнейшее недельное падение с 12 октября 2008 года, в то время как индекс SSEC упал за неделю на 5,1%.

Что стало причиной

Доходность 10-летних казначейских облигаций опустилась до 1,538%, отступив от максимума одного года в 1,614%, но все еще была на 40 базисных пунктов выше, чем в начале месяца, демонстрируя сильнейший рост с 2016 года.

Опасения по поводу ужесточения политики властей КНР и завышенных котировок уже оказали давление на индекс CSI300, отошедший примерно на 10% от достигнутого ранее в этом месяце пика. Произошло это в основном из-за распродажи в дорогостоящих секторах — потребительском, секторе здравоохранения и новой энергетики.

Лидеры взлетов и падений