Налоговая обнародовала долги по ЕСВ. Сумма немаленькая — 21,6 миллиарда

24 февраля 2021 года Государственная налоговая служба предоставила отчет о долгах по ЕСВ (единый социальный взнос) и обязалась делать это ежемесячно. Об этом «Минфин» узнал из пресс-релиза компании Опендатабот.

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Что это означает

Отныне ФОПы смогут узнать из открытых данных наличие долга по ЕСВ у себя или своих контрагентов. Это позволит более эффективно контролировать собственную отчетность перед государством.

ГНС также обнародовала сумму долга, составляет 21,6 млрд грн. Из них 12,5 млрд грн задолжали именно ФОПы, которых среди должников насчитывается почти 770 тыс.

ФОПы, которые должны государству более 100 тыс. грн, составляют лишь 1% в общем количестве должников. А вот тех, кто имеет долг от 10 тыс. грн до 50 тыс. грн, насчитывается 41%.

Кроме ФОПов, среди должников государства более 87,5 тыс. компаний, долг которых составляет 9,1 млрд грн. Больше всего задолжали большие предприятия угольной и машиностроительной промышленности.

Что предшествовало

Ранее ФОПы не могли узнать из открытых данных о наличии долга по ЕСВ у себя или своих контрагентов. Узнать о своей задолженности можно было только в собственном электронном кабинете. ГНС констатировала, что ЕСВ не относится к налоговому долгу, поэтому публикация информации о должниках по таким платежам необязательна.