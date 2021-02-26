Суд временно запретил проводить конкурс для избрания нового главы ПриватБанка

Хозяйственный суд Киева временно запретил ПриватБанку и правительству избирать и назначать главу правления ПриватБанка.

Суд 24 февраля удовлетворил иск "Первичной профсоюзной организации сотрудников ПриватБанка" и запретил назначать руководителя до вступления решения по делу в законную силу, пишет Finbalance.

"Что касается запрета Банку и КМУ реализовать решение о назначении Главы Правления Банка - совершать любые действия по избранию победителя конкурса и назначению Главы Правления Банка, то суд считает, что указанный запрет отделен от предмета иска и способствует пониманию, что любые действия по собственно завершению конкурса будут считаться противоправными.

Суд пришел к выводу, что выбранные истцом меры к обеспечению иска соотносятся с предметом иска, а, следовательно, существует конкретная связь между мерами по обеспечению иска и предметом иска, суд считает, что данные мероприятия по обеспечению иска способны обеспечить фактическое выполнение судебного решения в случае удовлетворения иска.

<...> Заявление об обеспечении иска мотивировано тем, что вероятно по результатам незаконного проведения закрытого конкурса и назначения главы правления банка в дальнейшем, будет необходимо новое/другое обращение в суд с новым иском - о признании конкурса недействительным и отмене его результатов", - цитирует СМИ решение суда.

18 февраля судья, принявший это решение, отказался удовлетворять аналогичный иск профсоюза банка. Тогда суд указал, что требования иска и заявления об обеспечении иска по существу тождественны, что противоречит положениям Хозяйственного процессуального кодекса.

Как пишет Liga.net, профсоюз обратился в суд из-за того, что в конкурсе хотел участвовать один из действующих менеджеров банка Максим Шевченко, который не был к нему допущен. Члены профсоюза заявили, что "решение наблюдательного совета ПриватБанка о назначении нового главы правления на закрытом конкурсе незаконно и нарушает права члена профсоюза Шевченко М.".

Сам Шевченко уточнил, что профсоюз не против конкурса, но против его проведения в закрытом режиме.

В ПриватБанке уже сообщили, что будут подавать апелляцию на это судебное решение. В банке считают, что иск является очередной попыткой дестабилизации работы банка.

"Согласно законодательству, назначение главы правления является исключительной компетенцией Наблюдательного совета. Назначение происходит на конкурсной основе, является обязательным условием функционирования системы корпоративного управления, зафиксированной в Основах стратегического реформирования государственного банковского сектора и соответствующих нормах законодательства. Конкурс проходит в соответствии с действующим законодательством, в частности, об управлении государственными банками.

Постановление об обеспечении иска является беспрецедентным и принято судом в ответ на второе заявление со стороны профсоюза, в то время как первое было отклонено. Иск и заявление о его обеспечении со стороны профсоюза является очередной попыткой дестабилизации работы банка. Подачей многочисленных и необоснованных исков в суды и заявлений в правоохранительные органы о совершении преступлений - якобы обвинением топ-менеджеров банка в шпионаже, первичная профсоюзная организация работников ПриватБанка пытается помешать работе банка и выполнению руководством банка своих обязанностей", - говорится в заявлении.

Напомним, что 23 января истек срок контракта с главой правления ПриватБанка Петром Крумханзлом. Он был назначен в 2018 году. И.о. главы правления банка стала заместитель главы по вопросам финансов Анна Самарина.