Биткоин может упасть еще на 35% — почему криптовалюта продолжит дешеветь

Стоимость главной цифровой монеты продолжает снижаться после обновления исторического максимума выше $58 тыс., пишет rbc.

Фото: bits.media

Динамика крипты

В пятницу, 26 февраля, курс биткоина на криптобирже Binance опускался до $45,5 тыс.

По состоянию на 09:50 актив торгуется на уровне в $46,3 тыс., за прошедшие сутки биткоин подешевел на 8%.

Стоимость криптовалюты снижается после того, как 21 февраля она достигла исторического максимума выше $58,3 тыс.

Мнения аналитиков

По словам трейдера и основателя Tradunity Дмитрия Лаврова, в ближайшее время котировки криптовалюты могут опуститься до $42 тыс. Эта зона выступит в качестве поддержки, после чего произойдет разворот тренда и актив вернется к росту. «Если фундаментальные факторы помогут медведям сломать эту зону поддержки, то мы увидим $30 тыс.», — предупредил Лавров. Если его прогноз сбудется, значит стоимость криптовалюты упадет еще на 35% с текущих уровней.

Трейдер Джош Рейджер рекомендовал следить за отметкой в $44 тыс. 23 февраля стоимость криптовалюты опускалась до этого уровня, после чего выросла. Рейджер уверен, что если на этот раз данная отметка не выдержит, курс продолжит движение к $40 тыс. «Если цена опустится до $40 тыс., то в среднесрочной перспективе она может достичь $30 тыс. После этого она может отскочить», — считает трейдер.

Аналитик News BTC Аяш Джиндал назвал главными уровнями сопротивления для биткоина $49,1 тыс., $50 тыс. и $50,7 тыс. По словам эксперта, криптовалюте необходимо преодолеть эти отметки, чтобы вернуться в позитивную зону и продолжить расти.