Индийский «Баффет» против «биткоин-ралли» в своей стране

Миллиардер из Индии Ракеш Джунджхунвала, которого называют «индийским Уорреном Баффетом», призвал запретить криптовалюту на территории страны. Об этом он заявил в интервью CNBC, добавив, что никогда не будет покупать биткоин, пишет rbc.

Фото: cryptos.tv

Что известно

Джунджхунвала убежден, что «биткоин-ралли» закончится плохо для держателей монеты. Однако в то же время бизнесмен поддержал проект цифровой рупии, который сейчас разрабатывает Резервный банк Индии.

«Регуляторы должны вмешаться и запретить биткоин, поскольку это спекуляция высочайшего порядка. Им следует сосредоточиться на цифровой рупии», — отметил миллиардер.

Что предшествовало

В марте 2020 года индийский Верховный суд отменил директиву Резервного банка страны (RBI) о запрете подотчетным организациям оказывать банковские услуги криптовалютным компаниям. Из-за этого правила, которое действовало с апреля 2018 года, местные биржи и стартапы были вынуждены закрыться или переехать в другую страну.

Уже осенью того же года индийские власти вновь решили запретить торговлю частными криптовалютами. Правительство Индии оказалось не заинтересовано в трейдинге цифровыми монетами, однако проявляло интерес к технологии блокчейна.