Украина сожгла 35% запасов газа

Украина сожгла 35% запасов газа

Украина с 19 октября 2020 года по 25 февраля 2021 года снизила запасы природного газа в подземных хранилищах на 35,2% (на 10,013 млрд куб. м) – до 18,43 млрд куб. М, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

Отбор из ПХГ Украины 1-25 февраля составил 2,7 млрд куб. м, в т.ч 25 февраля – 82,6 млн куб. м.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и Вергунское (0,4 млрд куб. м, находится на временно оккупированной территории).

МинПром по материалам uaprom.info

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
IFC возглавил банкир с большим опытом регионального управленияIFC возглавил банкир с большим опытом регионального управления
Суд Лондона отклонил иск "Татнефти" к Коломойскому и Боголюбову на почти $300 млнСуд Лондона отклонил иск "Татнефти" к Коломойскому и Боголюбову на почти $300 млн
В санкционный список СНБО попали магазины "Спортмастер" - им запрещено торговатьВ санкционный список СНБО попали магазины "Спортмастер" - им запрещено торговать
В СБУ объяснили, за что "Спортмастер" попал в санкционный списокВ СБУ объяснили, за что "Спортмастер" попал в санкционный список
Ликвидность банковской системы превышает сегодня 180 миллиардовЛиквидность банковской системы превышает сегодня 180 миллиардов
Блок рекламы


Похожие новости
"Нафтогаз" назвал мартовскую цену газа для потребителей"Нафтогаз" назвал мартовскую цену газа для потребителей
Украина получила 60% всех кредитов ЕИБ для стран Восточного партнерстваУкраина получила 60% всех кредитов ЕИБ для стран Восточного партнерства
Украина уменьшила долю импорта дизельного топлива из РФ и БеларусиУкраина уменьшила долю импорта дизельного топлива из РФ и Беларуси
В РоSSии прекращен транзит газа в Казахстан из-за взрыва на трубопроводеВ РоSSии прекращен транзит газа в Казахстан из-за взрыва на трубопроводе
Украина ежегодно теряет $2 млрд из-за схем международных зернотрейдеров, - ГетманцевУкраина ежегодно теряет $2 млрд из-за схем международных зернотрейдеров, - Гетманцев
Украина снизила импорт продукции из стран СНГ на 29%Украина снизила импорт продукции из стран СНГ на 29%
Украина нарастила импорт э/энергии из РФ и БеларусиУкраина нарастила импорт э/энергии из РФ и Беларуси
Газпром сократил транзит газа через Украину на 23%Газпром сократил транзит газа через Украину на 23%
Цена автогаза в Украине немного снизиласьЦена автогаза в Украине немного снизилась
Украина и ОАЭ подписали соглашение об избежании двойного налогообложенияУкраина и ОАЭ подписали соглашение об избежании двойного налогообложения
Последние новости
Подгружаем последние новости