Дубилет-старший и Яценко после подозрения вышли из monobank

Бывший глава правления ПриватБанка Александр Дубилет и его бывший первый заместитель Владимир Яценко избавились от долей в ООО "Финтех Бэнд" (развивает карточный бренд monobank) после получения подозрений от НАБУ.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины в аналитической системе Youcontrol.

Доля Дубилета-старшего (33,74%) перешла к его сыну Алексею Дубилету, а доля Яценко (17,18%) - к Евгении Кривенко, зарегистрированной с Яценко по одному адресу.

Другие основатели "Финтех Бэнд" не изменились. Это Олег Гороховский (17,18%), Михаил Рогальский (17,18%), Людмила Шмальченко (9,81%), Вадим Ковалев (4,91%).

Напомним, что 22 февраля 2020 года Яценко, Дубилету и бывшей первой заместительнице главы правления СК "Ингосстрах" Елене Бычихиной объявили подозрение по ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества) по делу о выводе 136 млн гривен из ПриватБанка перед национализацией.

После подписания подозрения Яценко едва не вылетел в Австрию, самолет с банкиром принудительно развернули и посадили в "Борисполе". Его защитники утверждают, что Яценко не собирался бежать.

Дубилет и Бычихина, вероятно, находятся за рубежом.