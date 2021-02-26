Дубилет-старший и Яценко после подозрения вышли из monobank

Бывшие топ-менеджеры ПриватБанка решили не подставлять свой новый бизнес.

Дубилет-старший и Яценко после подозрения вышли из monobank
Олександр Дубілет
Фото: unian.net

Бывший глава правления ПриватБанка Александр Дубилет и его бывший первый заместитель Владимир Яценко избавились от долей в ООО "Финтех Бэнд" (развивает карточный бренд monobank) после получения подозрений от НАБУ.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины в аналитической системе Youcontrol.

Доля Дубилета-старшего (33,74%) перешла к его сыну Алексею Дубилету, а доля Яценко (17,18%) - к Евгении Кривенко, зарегистрированной с Яценко по одному адресу.

Другие основатели "Финтех Бэнд" не изменились. Это Олег Гороховский (17,18%), Михаил Рогальский (17,18%), Людмила Шмальченко (9,81%), Вадим Ковалев (4,91%).

Напомним, что 22 февраля 2020 года Яценко, Дубилету и бывшей первой заместительнице главы правления СК "Ингосстрах" Елене Бычихиной объявили подозрение по ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества) по делу о выводе 136 млн гривен из ПриватБанка перед национализацией.

После подписания подозрения Яценко едва не вылетел в Австрию, самолет с банкиром принудительно развернули и посадили в "Борисполе". Его защитники утверждают, что Яценко не собирался бежать.

Дубилет и Бычихина, вероятно, находятся за рубежом.

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