ArcelorMittal готовится в 6 раз с ноября повысить цены на свою продукцию

Крупнейшая европейская сталелитейная компания ArcelorMittal готовится объявить шестое с ноября прошлого года повышение цен.



Предыдущее объявление, представленное 28 января, было встречено покупателями скептически, учитывая рост импорта и снижение спроса.



Аналитики Argus считают, что ожидаемое объявление в ближайшие дни будет своевременным, поскольку импортные предложения несколько снизились на более устойчивом азиатском рынке.



Ежедневный эталонный индекс цен на сталь в Китае, рассчитываемый Argus, вырос с 644 долларов за тонну 18 февраля до 680 долларов за тонну сегодня. Заводы в Индии, РоSSии и других странах повысили прайсовые цены примерно на 20 евро за тонну за последние несколько дней.



