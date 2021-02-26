На китайских биржах уверенно дорожает сталь

Биржевые цены на сталь в Китае снова растут: стальная арматура подскочила на 3,5% на ожиданиях восстановления глобального спроса после пандемических минимумов и опасениях по поводу предложения, вызванных ограничением производства в городе Таншань, крупнейшем производителе стали в КНР .



Стальная арматура с поставкой в ??мае, наиболее активно торгуемая на Шанхайской фьючерсной бирже, подорожала на 3,6%, до 4 735 юаней (733,74 доллара США) за тонну, что является самым высоким показателем с августа 2009 года.



Горячекатаный рулон, используемый в обрабатывающем секторе, подорожал на 2,5%, до 4 913 юаней за тонну.



"Политика углеродной нейтральности и производственные ограничения Таншаня сдерживают производство ... спрос после праздников может возобновиться раньше, - отмечают аналитики GF Futures. - Ситуация с пандемией внутри страны и за рубежом улучшается, макроатмосфера улучшается, а цены растут, чтобы исправить прежние плохие ожидания".



Апрельские фьючерсы на нержавеющую сталь в Шанхае выросли на 2,1%, до 15 550 юаней за тонну.



Также выросли цены на сталеплавильные ингредиенты.



Фьючерсы на коксующийся уголь выросли на 3,2%, до 1519 юаней, а фьючерсы на кокс выросли на 2,7%, до 2 627 юаней за тонну.



Контрольные фьючерсы на железную руду на Далянской товарной бирже выросли на 3%, до 1149 юаней за тонну.



