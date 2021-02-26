Коломойский заявил суду, что инвестировал $ 50 млн в ферму для майнинга криптовалюты в Грузии

ПриватБанк настаивал на "перекрестном допросе" бизнесмена, поскольку подозревал его в сокрытии реальной стоимости грузинского актива.

Коломойский заявил суду, что инвестировал $ 50 млн в ферму для майнинга криптовалюты в Грузии
Фото: стопкадр видео

В рамках разбирательства по иску ПриватБанка к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и подконтрольным им компаниям, Коломойский рассказал Высокому суду Лондона о своем активе в Грузии - ферме для майнинга криптовалюты, в которую бизнесмен летом 2017 года инвестировал $ 50 млн.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на решение суда по ходатайству ПриватБанка о подробном допросе Коломойского об этом активе.

ПриватБанк настаивал на "перекрестном допросе" бизнесмена, поскольку подозревал его в сокрытии реальной стоимости грузинского актива. С 2017 года, по решению Высокого суда Лондона, активы экс-владельцев банка находятся под "мировым арестом" - Коломойского и Боголюбова обязали представить перечень всех крупных объектов в собственности, что было сделано в начале 2018-го.

Согласно информации, предоставленной Коломойским и его юристами, он инвестировал в грузинскую ферму $ 50 млн в июне 2017 года вместе с местными бизнесменами Алексеем Кучухидзе и Георгием Капанадзе. Производством оперировали их компании Georgian Manganese LLC и Vartsikhe 2005 LLC.

Коломойский объяснил, что по плану Кучухидзе, до 2021 года ферма должна была добыть 50 тыс. биткоинов приблизительной стоимостью $ 1 млрд. Это предполагало рост стоимости биткоинов с $ 2500 в 2017 году до $ 20 тыс. на начало 2021 (текущая стоимость криптовалюты - почти $ 51 тыс.) . Фактически майнинг проводился с ноября 2017 по ноябрь 2018 и с мая по сентябрь 2019 года. За этот период было добыто 3 533 биткоина.

Как заявили юристы Коломойского, на данный момент их клиенту принадлежит не более 1 тыс. биткоинов.

Юристы ПриватБанка (фирма Hogan Lowells) усомнились в этой информации и обратились с ходатайством о допросе Коломойского в конце января 2021 года. Судья отклонил это ходатайство.

Напомним, в декабре 2017 года ПриватБанк обратился в Высокий суд Лондона, обвинив бывших владельцев и шесть связанных с ними британских компаний в выводе $ 2,5 млрд.

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