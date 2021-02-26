За неделю бензин на АЗС подорожал более чем на 1 грн

За неделю бензин на АЗС подорожал более чем на 1 грн

Розничные сети АЗС в период с 19 по 26 февраля подняли цены на бензины и дизельное топливо на 0,3-2 грн./л. Об этом сообщили в "Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, передает enkorr.

На текущей неделе консолидированная сеть группы "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнафта" и др. – всего 1 540 станций) дважды поднимала цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л. Таким образом, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 25,95 грн/л, А-95 – до 26,95 грн/л и ДТ – до 27,00 грн/л. На станциях "Укрнафты" цены на "двойку" выросли до 26,00 грн/л, на "пятерку" и дизтопливо – до 27,00 грн/л.

Сети АЗС WOG и ОККО повысили цены на бензин и дизельное топливо на 50 коп./л: А-92 – до 29,99 грн/л, А-95 – до 30,99 грн/л, ДТ – до 29,99 грн/л.

На станциях "Параллель", "Авантаж 7", Mango, "Укр-Петроль" и SUNOIL подняли цены на 1-1,6 грн/л.

На станциях AMIC дизельное топливо в среднем подорожало на 65 коп./л, бензины – на 58 коп/л.

Glusco повысила цены на все виды топлива на 64 коп./л: А-92 – до 26,39 грн/л, А-95 – до 29,39 грн/л, ДТ – до 28,39 грн/л. На 60-70 коп./л бензины и ДТ подорожали в сети KLO.

Такие сети как Shell, БРСМ-Нафта, UPG, BVS, Chipo, Marshal и Motto подняли цены на 30-80 коп./л.

В "А-95" отметили, что средняя цена по стране бензина А-92 за неделю выросла на 1,24 грн/л и составляет 27,21 грн/л, А-95 – 28,22 грн/л (+1,23 гр./л), ДТ – 27,63 грн/л (+1,21/л).

МинПром


МинПром по материалам enkorr

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
IFC возглавил банкир с большим опытом регионального управленияIFC возглавил банкир с большим опытом регионального управления
Суд Лондона отклонил иск "Татнефти" к Коломойскому и Боголюбову на почти $300 млнСуд Лондона отклонил иск "Татнефти" к Коломойскому и Боголюбову на почти $300 млн
В санкционный список СНБО попали магазины "Спортмастер" - им запрещено торговатьВ санкционный список СНБО попали магазины "Спортмастер" - им запрещено торговать
В СБУ объяснили, за что "Спортмастер" попал в санкционный списокВ СБУ объяснили, за что "Спортмастер" попал в санкционный список
Ликвидность банковской системы превышает сегодня 180 миллиардовЛиквидность банковской системы превышает сегодня 180 миллиардов
Блок рекламы


Похожие новости
Игра не останавливается. Акции GameStop снова подорожали на 100%Игра не останавливается. Акции GameStop снова подорожали на 100%
Электроэнергия в феврале резко подорожала на 21% из-за проблем в энергетикеЭлектроэнергия в феврале резко подорожала на 21% из-за проблем в энергетике
Электроэнергия в феврале резко подорожала на фоне проблем в энергетикеЭлектроэнергия в феврале резко подорожала на фоне проблем в энергетике
В Украине на аукцион выставлено 13 лотов месторождений стоимостью более 12,3 млн грнВ Украине на аукцион выставлено 13 лотов месторождений стоимостью более 12,3 млн грн
Более 15 компаний ушли с Nord Stream-2 из-за угрозы санкций, - ГосдепБолее 15 компаний ушли с Nord Stream-2 из-за угрозы санкций, - Госдеп
Финансовый долг Испании достиг наивысшего уровня более чем за сто лет Финансовый долг Испании достиг наивысшего уровня более чем за сто лет
В 2020 году Метинвест перечислил в бюджет более 22 млрд грнВ 2020 году Метинвест перечислил в бюджет более 22 млрд грн
Первая каннабис-компания на бирже Лондона подорожала втрое после IPOПервая каннабис-компания на бирже Лондона подорожала втрое после IPO
Фонд энергоэффективности получил более 300 заявок от ОСМД на модернизацию домовФонд энергоэффективности получил более 300 заявок от ОСМД на модернизацию домов
Чернышев призвал ОСМД и владельцев частных домов более активно участвовать в программах по энергоэффективностиЧернышев призвал ОСМД и владельцев частных домов более активно участвовать в программах по энергоэффективности
Последние новости
Подгружаем последние новости