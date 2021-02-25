Кирилл Шевченко назвал условия для выделения Украине очередного транша МВФ

Недоразумений с экспертами Фонда в рамках ответственности НБУ нет, заверил глава Нацбанка.

Кирилл Шевченко назвал условия для выделения Украине очередного транша МВФ
Фото: facebook/NationalBankOfUkraine

Для достижения договоренностей с Международным валютным фондом Украине нужно решить проблемные вопросы в фискальной сфере, энергетической и в борьбе с коррупцией. Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко во время встречи с послами стран Большой семерки передает пресс-служба НБУ.

«Во время работы миссии Украина совместно с Фондом определила дальнейшие конкретные шаги, которые станут сигналом нашей приверженности в продолжении сотрудничества. Что касается части программы в рамках ответственности НБУ, то у нас нет разногласий с экспертами Фонда. Наоборот, есть общее видение результата — это усиление независимости НБУ, его способности, совершенствование взаимодействия между Советом и Правлением НБУ, корпоративного управления в банках и решения вопроса возврата активов обанкротившихся банков», — заявил Шевченко.

Что уже сделано, по словам руководителя НБУ:

  • Национальный банк выступил инициатором создания в Украине специализированного финансового суда. Это позволит сформировать качественно новые подходы к регулированию портфеля неработающих кредитов и обеспечит действенную защиту прав кредиторов и инвесторов;
  • доля неработающих кредитов в украинских банках в 2020 году снизилась с более чем 48% до 41%. Это результат совместной работы Национального банка, правительства и самих финансовых учреждений;
  • НБУ определил требования к организации процесса управления проблемными активами. Банки подали свои стратегии управления NPL;
  • также в 2020 году были определены критерии для списания неработающих активов.

«Уменьшение доли государства в банковской системе — это одна из стратегических задач. Первая ласточка — это недавнее кредитное соглашение между Министерством финансов Украины, IFC и Укргазбанком с возможностью конвертации кредитных средств в уставный капитал банка. Это мощный сигнал инвесторам», — отметил Шевченко.

Нацбанк выступает за продолжение переговоров между ЕБРР и Ощадбанком. Для того, чтобы произошло вхождение иностранного инвестора в капитал Ощадбанка, банк должен присоединиться к Фонду гарантирования вкладов физических лиц. Для этого подготовлен соответствующий проект Закона Украины. Это, а также реструктуризация долга Фонда гарантирования перед Министерством финансов, позволит увеличить гарантированную сумму к возмещению вкладчикам.

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