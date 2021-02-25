Moderna и Pfizer заработают $ 33 млрд на вакцине против ковида

Американские производители рассчитывают на баснословный доход.

Moderna и Pfizer заработают $ 33 млрд на вакцине против ковида
Фото: aa.com.tr

Американская биотехнологическая компания Moderna Inc планирует в 2021 году получить 18,4 млрд долларов выручки от продажи вакцины против коронавирусной болезни, пишет Reuters.

Moderna собирается в этом году выпустить 700 млн доз вакцины, а по возможности - до 1 млрд доз.

Компания Pfizer Inc, которая выпускает другую популярную мРНК-вакцину против ковида, оценивает свой потенциальный доход в 15 млрд долларов.

Всего Pfizer планирует в этом году произвести 2 млрд доз вакцин.

Напомним, что Украина не закупает эти вакцины, но небольшую партию из 117 тысяч доз вакцины Pfizer должны скоро привезти по программе COVAX.

Зато Украина закупает вакцину компаний AstraZeneca (индийского производства), Novavax и Sinovac.

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