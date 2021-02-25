Верховный Суд окончательно вернул государству киевский завод "Большевик"

Заводское имущество было незаконно отчуждено в 2019 году.

Верховный Суд принял окончательное решение в пользу возвращения государству незаконно отчужденного имущества "Первого киевского машиностроительного завода" ("Большевик").

Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу предприятия и без изменений решение суда апелляционной инстанции о признании недействительными торгов и возвращении государству нежилых зданий машиностроительного завода площадью свыше 6,3 тыс кв м, расположенных в г. Киеве , сообщили в пресс-службе суда.

"Установлено, что недвижимое имущество машиностроительного завода, органом управления которым является государство в лице Фонда госимущества Украины, отчуждено помимо воли собственника вне приватизационной процедуры", - отметили в суде.

Правомерность проведения соответствующих торгов является предметом четырех судебных дел.

На сайте Фонда госимущества сообщили, что решение было принято судом еще 18 февраля. Уже в июне 2021 года завод могут приватизировать. Для этого нужно, чтобы Рада во втором чтении приняла законопроект о разблокировании аукционов объектов большой приватизации, а Кабмин - утвердил условия.

Напомним, что незаконное отчуждение имущества произошло в 2019 году. На торгах через госпредприятие СЕТАМ пять заводских зданий продали ООО "Агромил Дистрибьюшн". Фонд госимущества сразу отстранил директора ГП и обратился в суд для отмены торгов и возвращения зданий завода.

Впоследствии суд добился признания торгов недействительными, а все здания должны были вернуться в состав "Первого киевского машиностроительного завода". Впрочем, "Агромил Дистрибьюшн" обжаловала решение.