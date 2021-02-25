Швейцарский банк со 177-летней историей открыл для клиентов криптовалютные торги

Клиенты Bordier & Cie SCmA, старейшего швейцарского банка, теперь могут проводить операции с биткоином, Ethereum, Bitcoin Cash и Tezos с помощью инфраструктуры банковской платформы Sygnum B2B. Об этом сообщает rbc.ru.

Фото: id21.com.sg

Что предлагает банк

Швейцарский банк Bordier & Cie SCmA, основанный в 1844 году и обслуживающий богатых клиентов, предоставил им доступ к торговле биткоином и другими криптовалютами.

На фоне роста капитализации биткоина до $1 трлн руководство банка зафиксировало повышение интереса инвесторов к криптовалюте. Об этом рассказал управляющий партнер Bordier & Cie SCmA Эврар Бордье.

Работу с клиентами и консультирование банк оставляет за собой.

В обращении банка к клиентам сказано, что теперь они могут торговать и хранить биткоин, Ethereum, Bitcoin Cash и Tezos.

Для обеспечения операций с криптовалютами Bordier & Cie SCmA начал сотрудничать с платформой Sygnum B2B, имеющей инфраструктуру для торговли.

Банковская платформа Sygnum B2B предоставляет собой интегрированное решение для цифровых активов, которое включает не только техническую инфраструктуру, но и соблюдение нормативных требований при совершении сделок с криптовалютами.

Напомним