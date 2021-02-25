Игра не останавливается. Акции GameStop снова подорожали на 100%
Акции сети магазинов видеоигр GameStop взлетели во время торгов на 103,9%.
Вне биржевых торгов они подорожали еще на 57% и в четверг, 25 февраля, на 13 часов оценивались в $144. В последний раз торги акциями сети закрывались возле этой отметки 3 февраля.
Как сообщает портал Investing, рост котировок GameStop на Нью-Йоркской бирже начался неожиданно во второй половине дня 24 февраля. При этом из-за высокой волатильности торги акциями два раза приостанавливали.
Опрошенные
Тем не менее, CNBC отмечает, что она могла быть вызвана влиянием одного из крупных инвесторов компании и члена ее совета директоров — бизнесмена Райана Коэна. Он в 2020 году купил более 9 млн акций GameStop, заплатив за них около $76 млн. В январе предприниматель присоединился к совету директоров компании. CNBC подчеркивает, что назначение Коэна в совет директоров GameStop помогло поднять цену на акции в январе и вызвало ажиотаж среди трейдеров с Reddit.
Bloomberg сообщил 24 февраля, что правление GameStop вытеснило Белла, чтобы быстрее выполнить разворот в политике компании.
Другие «мемные» акции
Вслед за GameStop в среду подорожали и бумаги других «мемных» компаний. Котировки сети кинотеатров AMC Entertainment Holdings Inc выросли на 18%, производителя наушников Koss Corporation — более чем на 50%, а канадского производителя смартфонов BlackBerry Ltd — почти на 9%.
История роста
В начале этого года акции GameStop взлетели в цене в более чем 16 раз — до $467 Главной движущей силой этого роста стали частные инвесторы. Они пошли против крупных инвестиционных компаний, которые шортили акции GameStop.
После пикового роста акции GameStop существенно упали в цене. В начале текущей недели акции компании стоили чуть больше $40.