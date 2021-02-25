Индонезия ввела антидемпинг на вьетнамский х/к прокат

Индонезия ввела антидемпинг на вьетнамский х/к прокат

Индонезийский Антидемпинговый комитет сообщил о введении антидемпинговых пошлин на холоднокатаный прокат из Вьетнама, объявив, что данная продукция ввозится в страну по заниженным ценам и тем самым наносит ущерб национальным производителям.

В то же время, индонезийские специалисты отмечают, что данные ограничения не окажут существенного воздействия на импорт вьетнамского холоднокатаного проката.

Для двух крупных производителей Hoa Sen и Ton Dong A ставка пошлины составит соответственно 5,34 и 3,01%. Прочие компании будут платить пошлину в размере до 49,2%.

Расследование по импорту вьетнамского и китайского холоднокатаного проката в Индонезию стартовало еще в августе 2019 г. В июле 2020 г. было принято предварительное решение о наличии демпинга. Но по просьбе вьетнамской стороны Антидемпинговый комитет отложил окончательный вердикт на полгода.

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