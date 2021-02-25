Цена на нефть в течение 2021 года может взлететь до $100 — BofA

Аналитики Bank of America (BofA) считают, что цена нефти сорта Brent может вырасти до $100 за баррель с временным повышением уже во втором квартале этого года до $70 за баррель. Об этом пишет investory.news.

Фото: financebrokerage.com

Прогноз Bank of America

Аналитики банка, как утверждает Bloomberg , начали готовиться к такому взлету на фоне улучшения фундаментальных показателей и старта программ стимулирования экономик во всех странах мира.

Согласно новому прогнозу финансовой организации, в 2021 году средняя цена Brent составит $60 за баррель. Это на $10 больше ранее прогнозируемой цены, но в то же время на $5 меньше, чем нынешние котировки.

Прогнозы других организаций

Впрочем, прогноз Bank of America заметно отличается от консенсус-прогноза опрошенных агентством Bloomberg аналитиков. Они ожидают, что к 2025 году баррель Brent останется на уровне $65 за баррель или ниже.

Ранее прогноз цен на нефть представили и в Goldman Sachs. Причем в краткосрочном периоде он оптимистичен — $75 за баррель в третьем квартале 2021 года. В инвестбанке считают, что спрос на нефть в этот период окажется выше предложения, даже если США начнут восстанавливать добычу сланцевой нефти и Иран увеличит поставки.

Ранее управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) представило ежегодные прогнозы по ценам на нефть в будущем. В одном из них ведомство ожидает, что к 2050 году сорт Brent будет стоить $173 за баррель. Хотя в пессимистическом сценарии речь идет о $48.

Напомним

В 2020 году «черное золото» получило удар, от которого может не оправиться. Запад решил отказаться от нефти и газа и уже нашел им замену.

Напомним, цена нефти Brent поднялась выше $65 за баррель. На фоне новости Саудовская Аравия планирует увеличить добычу.