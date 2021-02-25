Кабмин хочет урегулировать работу фрилансеров

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде законодательно урегулировать нестандартные формы трудовых отношений между работодателями и сотрудниками. Об этом сообщает Министерство экономики на Правительственном портале.

Кабмин хочет урегулировать работу фрилансеров
Фото: bebetter.net.ua

Правительство на заседании 24 февраля одобрило законопроект, который будет регулировать такие взаимоотношения. Это касается случаев, когда невозможно наперед определить виды, объемы и периоды выполнения той или иной работы, в частности работы фрилансеров.

Основные положения

Законопроект предлагает ввести новую особую форму трудового договора — трудовой договор с нефиксированным рабочим временем. Условия такого соглашения должны предполагать, что стороны по договоренности могут определять необходимость и время привлечения сотрудника к работе, ее объем и режим выполнения.

При этом оплата труда происходит за то время, когда фактически выполняется работа, подчеркнуло министерство.

Законопроект предусматривает минимальное гарантированное количество оплачиваемых часов в месяц.

Одновременно сотрудник должен получить все права и гарантии, предусмотренные законодательством о труде, в частности надлежащий режим работы, времени отдыха, порядок принятия на работу и увольнения, выплаты зарплаты и др.

«Сейчас оформление работы в подобных случаях происходит в основном по гражданско-правовым договорам, а лица, выполняющие такие работы, лишены прав и гарантий, установленных законодательством о труде.

В частности, предложенный законопроект создает удобный механизм легализации труда фрилансеров, что будет способствовать усилению их социально-трудовой защиты и сохранит мобильность работников", — прокомментировал изменения заместитель министра по вопросам цифрового развития Игорь Дядюра.

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