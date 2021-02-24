Государство увеличило помощь по кредитам для бизнеса до 400 тыс. евро

Государство увеличило помощь по кредитам для бизнеса до 400 тыс. евро

Теперь максимальная помощь-компенсация от государства для тех представителей малого и среднего бизнеса, которые взяли кредит в 2020 году, будет составлять 400 тыс. евро.

Соответствующее решение было принято во время заседания Кабинета министров, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своем Telegram-канале.

"Теперь максимальная помощь-компенсация от государства для тех, кто взял кредит в 2020 году, будет составлять не 200 тыс. евро, а 400 тыс. евро", – написал он.

Постановление Кабмина нацелено на поддержку среднего бизнеса, а также на дальнейшее развитие программы льготных кредитов "5-7-9".

"Это очередной шаг к "дешевым деньгам", которые были недоступны малому и среднему бизнесу все последние годы в Украине", – подытожил глава правительства.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кабмин ограничил цену на газ на уровне 6,99 грн для религиозных организацийКабмин ограничил цену на газ на уровне 6,99 грн для религиозных организаций
Airbus закончил 2020 год с убытком в 1,1 млрд евроAirbus закончил 2020 год с убытком в 1,1 млрд евро
IFC возглавил банкир с большим опытом регионального управленияIFC возглавил банкир с большим опытом регионального управления
В СБУ объяснили, за что "Спортмастер" попал в санкционный списокВ СБУ объяснили, за что "Спортмастер" попал в санкционный список
В санкционный список СНБО попали магазины "Спортмастер" - им запрещено торговатьВ санкционный список СНБО попали магазины "Спортмастер" - им запрещено торговать
Блок рекламы


Похожие новости
В Европе пока передумали вводить пошлины на г/к прокат из ТурцииВ Европе пока передумали вводить пошлины на г/к прокат из Турции
В Европе снизились цены на газВ Европе снизились цены на газ
Цены на газ в Европе растут из-за морозов в ТехасеЦены на газ в Европе растут из-за морозов в Техасе
Амстердам обходит европейских конкурентов как биржевой центр после BrexitАмстердам обходит европейских конкурентов как биржевой центр после Brexit
Airbus закончил 2020 год с убытком в 1,1 млрд евроAirbus закончил 2020 год с убытком в 1,1 млрд евро
Зверь с Востока-2 опустошает газовые хранилища ЕвропыЗверь с Востока-2 опустошает газовые хранилища Европы
ЕИБ выделил Украине 50 млн евро на COVID-вакцинациюЕИБ выделил Украине 50 млн евро на COVID-вакцинацию
Амстердам отобрал у Лондона титул главного центра торговли акциями в ЕвропеАмстердам отобрал у Лондона титул главного центра торговли акциями в Европе
Энергоатом купил у Westinghouse ядерного топлива на 12 млн евроЭнергоатом купил у Westinghouse ядерного топлива на 12 млн евро
Прокуратура Германии конфисковала биткоины на 50 миллионов евроПрокуратура Германии конфисковала биткоины на 50 миллионов евро
Последние новости
Подгружаем последние новости