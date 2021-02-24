Государство увеличило помощь по кредитам для бизнеса до 400 тыс. евро
Теперь максимальная помощь-компенсация от государства для тех представителей малого и среднего бизнеса, которые взяли кредит в 2020 году, будет составлять 400 тыс. евро.
Соответствующее решение было принято во время заседания Кабинета министров, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своем Telegram-канале.
"Теперь максимальная помощь-компенсация от государства для тех, кто взял кредит в 2020 году, будет составлять не 200 тыс. евро, а 400 тыс. евро", – написал он.
Постановление Кабмина нацелено на поддержку среднего бизнеса, а также на дальнейшее развитие программы льготных кредитов "5-7-9".
"Это очередной шаг к "дешевым деньгам", которые были недоступны малому и среднему бизнесу все последние годы в Украине", – подытожил глава правительства.