Государство увеличило помощь по кредитам для бизнеса до 400 тыс. евро

Теперь максимальная помощь-компенсация от государства для тех представителей малого и среднего бизнеса, которые взяли кредит в 2020 году, будет составлять 400 тыс. евро.



Соответствующее решение было принято во время заседания Кабинета министров, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своем Telegram-канале.



"Теперь максимальная помощь-компенсация от государства для тех, кто взял кредит в 2020 году, будет составлять не 200 тыс. евро, а 400 тыс. евро", – написал он.



Постановление Кабмина нацелено на поддержку среднего бизнеса, а также на дальнейшее развитие программы льготных кредитов "5-7-9".



"Это очередной шаг к "дешевым деньгам", которые были недоступны малому и среднему бизнесу все последние годы в Украине", – подытожил глава правительства.



