Наложен арест на часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление"

СБУ и НАБУ проводят мероприятия по передаче объекта под контроль "Укртранснафты".

Высший антикоррупционный суд на основании доказательств, собранных совместно СБУ , НАБУ, САП и ОГП, наложил арест на часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", незаконное выбытие которого из государственной собственности правоохранители расследуют в рамках совместной следственной группы.

Соответствующее решение судья ВАКС принял 23 февраля 2021 года, сообщает пресс-служба СБУ .

Имущество (в том числе здания, сооружения, другие объекты, находящиеся в Украине и обеспечивающие деятельность нефтепродуктопровода) будет передано от коммерческой структуры Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Фото: ssu.gov.ua

Сейчас СБУ и НАБУ проводятся мероприятия по передачи всего объекта нефтепродуктопровода под контроль государственного акционерного общества "Укртранснафта" для принятия мер по его сохранению.

Ранее следователи СБУ и детективы НАБУ обнаружили, что служащие ООО "ПрикарпатЗападТранс" на основании заведомо поддельных документов незаконно завладели государственным имуществом, стоимость которого составляет более 200 млн грн.

Правоохранители провели процессуальные действия в рамках уголовного производства по факту незаконного присвоения стратегического объекта транспортной инфраструктуры государства.

Досудебное расследование продолжается. Принимаются меры для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, в 2018 году участки нефтетрубопроводов "Самара - Западное направление" и "Грозный - Армавир - Трудовая", проходящих по территории Украины, были выведены из государственной собственности и переданы в коммерческое пользование структурам, аффилированным с Виктором Медведчуком.

19 февраля СНБО приняло решение о санкциях в отношении Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также других связанных с ним лиц.

После хранения арестованного имущества АО "Укртранснафта" АРМА сможет выставить его на конкурс по продаже или передаче в управление. Подробнее об этом читайте в материале LB.ua "Как Медведчук забрал у Украины трубу – история в деталях".

НАК "Нафтогаз" согласился передать на временное ответственное хранение арестованное имущество ООО "ПрикарпатЗападтранс" "Укртранснафте". При этом "Укртранснафта" не имеет права пользоваться арестованным имуществом.