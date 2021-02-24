Немецкая Wintershall Dea остановила финансирование "Северного потока-2"

Компания вложила в проект 730 млн евро, о чем говорится в ее годовом отчете.

Немецкая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в проект "Северный поток-2". В отчете компании за четвертый квартал и 2020 года отмечается, что дальнейшее финансирование не планируется.

Об этом сообщила экс-заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, которая в "Нафтогазе" отвечает за суды с "Газпромом" и РоSSийской Федерацией.

"Первая «ласточка» от участников консорциума «Северного потока-2»: немецкая компания по добыче природного газа и сырой нефти Wintershall Dea, которая является одной из пяти участников проекта, заявила о завершении финансирования СП2 из-за санкций США . Компания вложила в проект 730 млн евро, о чем говорится в ее годовом отчете. Дальнейшие выплаты не планируются", - отметила Зеркаль.

Она напомнила, что в июле 2020 года польский антимонопольный регулятор UOKiK официально оштрафовал "Газпром" за непредоставление информации о строительстве СП2 на сумму около 57 млн долларов. Позже, в октябре, UOKiK наложил общий штраф на участников проекта в размере 100 млн долларов, а на "Газпром" - в размере 7,6 млрд долларов, обязав прекратить контракты по финансированию "Северного потока-2" .

"А все почему? Потому что в 2017 году, несмотря на отсутствие согласия на создание совместного предприятия, шесть компаний-участников консорциума «Северный поток-1» заключили ряд соглашений о финансировании «Северного потока-2». Сегодня рынок газа развивается очень активно. Инвестиции за последние годы в другие трубопроводы, терминалы для импорта LNG и интерконнекторы в Европе уже обеспечили достаточно поставок для удовлетворения энергетических потребностей Европы. Экономической целесообразности в СП2, как бы ни было жаль признавать Кремлю, нет", - написала Зеркаль.

"Ждем решения других участников консорциума. Пора выходить", - добавила она.

Напомним, 19 февраля Соединенные Штаты решили не вводить санкции против немецких компаний, задействованных в строительстве "Северного потока-2". В то же время пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что компании, участвующие в строительстве, могут попасть под санкции.

Ранее немецкая газета Handelsblatt утверждала, что новая администрация США во главе с президентом Джо Байденом готова отменить санкции против газопровода. Для этого Германия должна предложить механизм, который позволит заблокировать газопровод, если Москва попытается сократить объем транзита через Украину. 16 февраля американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщило, что администрация Байдена начала переговоры с Берлином о будущем газопровода "Северный поток-2".

22 февраля правительство США включило в перечень последних санкций роSSийское судно "Фортуна", которое участвует в строительстве газопровода "Северный поток-2", и ООО "КВТ-РУС", в то же время больше 15 организаций добровольно вышли из проекта, чтобы избежать наказания.

В Госдепе заявили, что введут новые меры против "Северного потока-2", в случае необходимости.