Инвестдиректор Barclays сравнил хайп вокруг биткоина с сектантством

Энтузиазм относительно биткоина становится «все более сектантским» и опирается на «магическое мышление». Об этом заявил инвестиционный директор Barclays Wealth & Investments Уилл Хоббс в интервью Business Insider.

Фото: bin.ua

Что говорят в Barclays

Первая криптовалюта может оказаться «бескрылой птицей», если процентные ставки вырастут, добавил он.

Хоббс подчеркнул, что его компания не заинтересована инвестировать в биткоин, несмотря на рекордное ралли. Главной причиной он назвал волатильность.

«Он в несколько раз более волатильный, чем наш самый рискованный класс активов, которым являются акции развивающихся рынков», — отметил он.

Инвестиционный директор отметил два главных критерия, которыми должен обладать актив, чтобы попасть в инструментарий Barclays Wealth & Investments:

иметь положительную ожидаемую доходность;

быть привлекательным для диверсификации.

«Возможно, со временем биткоин удовлетворит и то, и другое. Но на данный момент об этом сложно говорить. Мы ждем в стороне и наблюдаем за другими», — заключил Хоббс.

Он выразил озабоченность энтузиазмом вокруг биткоина. «Это выглядит как религия — все более сектантски», — говорит Хоббс.

Ранее главный стратег Barclays Джеральд Мозер заявил, что биткоин непригоден для институциональных инвесторов из-за волатильности.

Напомним

22 февраля криптовалюта подешевела до $47,4 тыс., что стало самым низким показателем в течение недели. Биткоин потерял почти 17% своей стоимости, а это около $160 млрд от общей рыночной капитализации.

Стоимость биткоина вечером в воскресенье, 21 февраля, обновила свой рекорд — $58.