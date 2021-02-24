Сезонное укрепление гривны задерживается. Эксперты считают — из-за Нацбанка

На прошлой неделе валютный рынок балансировал самостоятельно, без интервенций НБУ, что стало причиной задержки сезонного укрепления курса гривны. Так считают специалисты инвестиционной компании ICU, о чем сообщили в своем Финансовом еженедельнике.

Фото: investor-square.com

Они ожидают на этой неделе курс в диапазоне 27,5 грн/$ с постепенным движением к укреплению национальной валюты.

Девальвационные ожидания сохраняются

Курс гривны на межбанковском рынке в течение недели находился на уровне ниже 28 гривен за 1 доллар США — как по цене спроса, так и предложения.

Как считает глава Совета НБУ Богдан Данилишин, «этому способствовало преобладание предложения иностранной валюты над спросом со стороны клиентов банков (среднедневное значение + $25 млн), которое было сформировано в сегменте операций на условиях спот, тогда как на срочном сегменте (операции форвард) преобладал спрос на иностранную валюту».

И добавляет: последнее свидетельствует о сохранении девальвационных ожиданий, которые определяют желание экономических субъектов приобрести иностранную валюту на заранее определенных условиях.

Показатели межбанковского валютного рынка за последние три года

Обменный курс грн/$ и объемы интервенций НБУ

Данилишин подчеркивает, что Национальный банк в течение недели не участвовал в торгах на межбанковском валютном рынке ввиду отсутствия избыточного давления на обменный курс гривны. К тому же, это соответствовало принципам гибкого курсообразования, закрепленным Основными принципами денежно-кредитной политики на 2021 год.

Общее сальдо валютных интервенций с начала 2021 года составляет + $220 млн.

Международные резервы находятся на уровне $28,5 млрд, что глава Совета НБУ считает достаточным для эффективного сглаживания колебаний курса гривны к иностранным валютам и обслуживания внешних платежей правительства и НБУ.

Эксперты отмечают сбалансированность рынка

Специалисты компании ICU считают, что после довольно активных интервенций в течение двух предыдущих недель НБУ на прошлой неделе обошелся без интервенций вообще. И без его участия рынок сбалансировался самостоятельно с колебаниями курса около 27,8 грн/$.

Причин такой сбалансированности, по их мнению, было несколько:

низкие объемы налоговых платежей, которые не нуждались в чрезмерной продаже валюты;

уже привычные объемы инвестиций в ОВГЗ от нерезидентов, которые уменьшили продажу валюты до завершения аукциона, реагируя на ограничения объемов размещений;

увеличение энергетического импорта и спроса на валюту, который абсорбировал все предложения валюты со стороны нерезидентов;

окончание миссии МВФ без достижения соглашения на уровне персонала.

Итак, за прошедшую неделю гривна хоть и усилилась, но в основном балансировала в достаточно узком коридоре.

В целом гривна на прошлой неделе укрепилась лишь на 0,3% - до 27,86 грн/$.

Текущая неделя, по словам старшего финансового аналитика ICU Тараса Котовича, еще будет ощущать на себе реакцию на результаты миссии МВФ , но постепенно она иссякнет. Нерезиденты продолжат пользоваться сохранением достаточно выгодного курса гривны для входа в ОВГЗ и во вторник и среду станут продавать валюту для оплаты новых облигаций, приобретенных на первичном рынке.

Поэтому, в целом курс гривны имеет все шансы продолжить постепенное движение в сторону укрепления, однако останется в коридоре 27,5?28,0 грн/$, подытожил Котович.