Сезонное укрепление гривны задерживается. Эксперты считают — из-за Нацбанка
На прошлой неделе валютный рынок балансировал самостоятельно, без интервенций НБУ, что стало причиной задержки сезонного укрепления курса гривны. Так считают специалисты инвестиционной компании ICU, о чем сообщили в своем Финансовом еженедельнике.
Они ожидают на этой неделе курс в диапазоне 27,5 грн/$ с постепенным движением к укреплению национальной валюты.
Девальвационные ожидания сохраняются
Курс гривны на межбанковском рынке в течение недели находился на уровне ниже 28 гривен за 1 доллар США — как по цене спроса, так и предложения.
Как считает глава Совета НБУ Богдан Данилишин, «этому способствовало преобладание предложения иностранной валюты над спросом со стороны клиентов банков (среднедневное значение + $25 млн), которое было сформировано в сегменте операций на условиях спот, тогда как на срочном сегменте (операции форвард) преобладал спрос на иностранную валюту».
И добавляет: последнее свидетельствует о сохранении девальвационных ожиданий, которые определяют желание экономических субъектов приобрести иностранную валюту на заранее определенных условиях.
Показатели межбанковского валютного рынка за последние три года
Обменный курс грн/$ и объемы интервенций НБУ
Данилишин подчеркивает, что Национальный банк в течение недели не участвовал в торгах на межбанковском валютном рынке ввиду отсутствия избыточного давления на обменный курс гривны. К тому же, это соответствовало принципам гибкого курсообразования, закрепленным Основными принципами денежно-кредитной политики на 2021 год.
Общее сальдо валютных интервенций с начала 2021 года составляет + $220 млн.
Международные резервы находятся на уровне $28,5 млрд, что глава Совета НБУ считает достаточным для эффективного сглаживания колебаний курса гривны к иностранным валютам и обслуживания внешних платежей правительства и НБУ.
Эксперты отмечают сбалансированность рынка
Специалисты компании ICU считают, что после довольно активных интервенций в течение двух предыдущих недель НБУ на прошлой неделе обошелся без интервенций вообще. И без его участия рынок сбалансировался самостоятельно с колебаниями курса около 27,8 грн/$.
Причин такой сбалансированности, по их мнению, было несколько:
- низкие объемы налоговых платежей, которые не нуждались в чрезмерной продаже валюты;
- уже привычные объемы инвестиций в ОВГЗ от нерезидентов, которые уменьшили продажу валюты до завершения аукциона, реагируя на ограничения объемов размещений;
- увеличение энергетического импорта и спроса на валюту, который абсорбировал все предложения валюты со стороны нерезидентов;
- окончание миссии МВФ без достижения соглашения на уровне персонала.
Итак, за прошедшую неделю гривна хоть и усилилась, но в основном балансировала в достаточно узком коридоре.
В целом гривна на прошлой неделе укрепилась лишь на 0,3% - до 27,86 грн/$.
Текущая неделя, по словам старшего финансового аналитика ICU Тараса Котовича, еще будет ощущать на себе реакцию на результаты миссии МВФ, но постепенно она иссякнет. Нерезиденты продолжат пользоваться сохранением достаточно выгодного курса гривны для входа в ОВГЗ и во вторник и среду станут продавать валюту для оплаты новых облигаций, приобретенных на первичном рынке.
Поэтому, в целом курс гривны имеет все шансы продолжить постепенное движение в сторону укрепления, однако останется в коридоре 27,5?28,0 грн/$, подытожил Котович.