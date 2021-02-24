В Европе пока передумали вводить пошлины на г/к прокат из Турции

В Европе пока передумали вводить пошлины на г/к прокат из Турции

Европейская комиссия сообщила, что не будет вводить предварительные компенсационные пошлины на турецкий горячекатаный прокат, которые должны были быть объявлены 12 марта текущего года. Тем не менее, расследование продолжается.

Его инициатором выступила европейская металлургическая ассоциация Eurofer, подавшая в конце апреля 2020 г. иск, в котором заявила, что турецкие поставщики углеродистого и легированного горячекатаного проката получают незаконные государственные субсидии и вследствие этого наносят ущерб производителям данной продукции в странах ЕС. Расследование стартовало в июне 2020 г.

Под расследование подпадает широкий сортамент горячекатаного проката в листах и рулонах за исключением продукции из нержавеющей стали, а также инструментальной и быстрорежущей стали. Кроме того, из-под его действия выведены ориентированная (трансформаторная) электротехническая сталь и лист толщиной от 4,75 до 10 мм и шириной от 2050 мм.

Окончательные компенсационные пошлины на турецкий горячекатаный прокат могут быть объявлены 10 июля текущего года.

Ранее, в январе, Европейская комиссия ввела предварительные антидемпинговые пошлины на данную продукцию в размере от 4,8 до 7,6%.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кабмин ограничил цену на газ на уровне 6,99 грн для религиозных организацийКабмин ограничил цену на газ на уровне 6,99 грн для религиозных организаций
Airbus закончил 2020 год с убытком в 1,1 млрд евроAirbus закончил 2020 год с убытком в 1,1 млрд евро
IFC возглавил банкир с большим опытом регионального управленияIFC возглавил банкир с большим опытом регионального управления
В СБУ объяснили, за что "Спортмастер" попал в санкционный списокВ СБУ объяснили, за что "Спортмастер" попал в санкционный список
В санкционный список СНБО попали магазины "Спортмастер" - им запрещено торговатьВ санкционный список СНБО попали магазины "Спортмастер" - им запрещено торговать
Блок рекламы


Похожие новости
В Европе снизились цены на газВ Европе снизились цены на газ
US Steel хочет сохранить пошлины Трампа на стальUS Steel хочет сохранить пошлины Трампа на сталь
Posco добилась пошлин на прокат из трех странPosco добилась пошлин на прокат из трех стран
Цены на газ в Европе растут из-за морозов в ТехасеЦены на газ в Европе растут из-за морозов в Техасе
Амстердам обходит европейских конкурентов как биржевой центр после BrexitАмстердам обходит европейских конкурентов как биржевой центр после Brexit
Рада унифицировала ставки ввозной пошлины на нитки, пряжу и тканиРада унифицировала ставки ввозной пошлины на нитки, пряжу и ткани
Ведущий производитель стали в Турции нарастил прибыль на 25%Ведущий производитель стали в Турции нарастил прибыль на 25%
Импортные пошлины стран Персидского залива не коснутся Украины - ШпеновИмпортные пошлины стран Персидского залива не коснутся Украины - Шпенов
Минторг США установил высокие пошлины на бесшовные трубы из РоSSииМинторг США установил высокие пошлины на бесшовные трубы из РоSSии
Амстердам отобрал у Лондона титул главного центра торговли акциями в ЕвропеАмстердам отобрал у Лондона титул главного центра торговли акциями в Европе
Последние новости
Подгружаем последние новости