Украинские АЗС повысили цену на топливо

В сети заправок группы "Приват" цены растут второй день подряд.

24 февраля ряд операторов розничного рынка повысил стоимость топлива после вчерашнего повышения в сети группы "Приват".

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", пишет enkorr.ua.

Так, в сети ОККО все виды горючего подорожали на 50 коп./л: А-92 - до 29,99 грн/л, А-95 - до 30,99 грн/л, ДТ - до 29,99 грн/л.

Компания WOG подняла цены на 40 коп./л. Таким образом, бензин А-92 и ДТ на станциях сети подорожали до 29,89 грн/л, бензин А-95 - до 30,89 грн/л.

AMIC в среднем подняла цену на все виды горючего на 49 коп./л, KLO - на 20 коп./л.

Цены в сети Motto выросли в среднем на 12-25 коп./л - А-92 подорожал до 24,21 грн/л, А-95 - до 25,15 грн/л, ДТ - до 24,03 грн/л.

Сеть "БРСМ-Нафта" подняла цены на бензины на 23 коп./л. Такие сети как Shell, Chipo, "Укр-Петроль", Mango, ZOG, "Рур Групп" повысили цену горючего в пределах 0,25-1 грн/л.

Накануне, 23 февраля, топливо в сетях "Привата" подорожало на 1 грн/л.

Сегодня самая консолидированная сеть группы "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнафта" и др. - всего 1540 станций) подняла цены на бензин и дизельное топливо еще на 1 грн/л. В частности, в сети ANP бензин марки А-92 подорожал до 25,95 грн/л, А-95 - до 26,95 грн/л и ДТ - до 27,00 грн/л. На станциях "Укрнафты" цены на А-92 выросли до 26,00 грн/л, на А-95 и дизтопливо - до 27,00 грн/л.