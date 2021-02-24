В Швеции построят водородный завод для выпуска низкоуглеродной метпродукции

В Швеции построят водородный завод для выпуска низкоуглеродной метпродукции

На cевере Швеции в регионе Боден планируют построить завод по производству водорода, который будет использоваться при производстве низкоуглеродной металлургической продукции.

Проект будет реализован компанией H2 Green Steel, которая планирует выйти на "зеленое" производство стали с минимальными выбросами углерода по конкурентной цене к 2024 году. Завод по производству водорода станет частью сталеплавильного предприятия.

Согласно планам H2 Green Steel рассчитывает к 2030 году достигнуть ежегодного производства стали без использования ископаемого топлива на уровне 5 млн т. Компания рассчитывает, что основными потребителями такой стали станут европейские производители оборудования.

В H2 Green Steel планируют сотрудничать с основателями HYBRIT, SSAB, LKAB и Vattenfall.

"Климатический кризис - самая большая проблема нашего времени, и, учитывая влияние стали на устойчивое развитие других отраслей, быстрое изменение сталелитейной промышленности чрезвычайно важно", - сказал Хенрик Хенрикссон, новый генеральный директор H2 Green Steel.

Общий объем финансирования первой фазы проекта составляет примерно 2,5 млрд евро, который, по словам H2 Green Steel, будет привлечен за счет сочетания акционерного капитала и финансирования зеленого проекта группой инвесторов, среди которых Vargas, Scania, SMS group, Bilstein Group, EIT InnoEnergy и др.

МинПром по материалам uaprom.info

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