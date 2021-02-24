"Нафтогаз" назвал мартовскую цену газа для потребителей

Цена установлена на уровне 6,86 грн/куб.м с НДС без стоимости доставки.

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" назвала цены на газ для потребителей в марте.

Так, цена для бытовых потребителей в рамках тарифного плана "Месячный" составит 6,86 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки), сообщает пресс-служба компании.

Для клиентов, которые оформили тарифный план "Годовой" в прошлом году, стоимость газа не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за куб. м, согласно условиям договоров.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" как поставщик «последней надежды»(ППН) также обеспечивает газом бытовых клиентов, которые внезапно потеряли поставщика, чтобы эти потребители не остались без газа, пока не выполнят переход к новой газоснабжающей компании. Цена на газ для клиентов ППН в марте - 6,99 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки)", - сказано в сообщении.

Сейчас газ от поставщика "последней надежды" получают более 300 тыс. клиентов.

"Только в январе и феврале этого года почти 150 тыс. домохозяйств остались без поставщика - клиентов в Мелитополе и Мелитопольском районе (Запорожская область), Лубнах и Лубенском районе (Полтавская область), Коростышеве и Коростышевском районе (Житомирская область) временно обслуживает ППН (ГК «Нафтогаз Украины»)", - добавили в компании.

Напомним, Кабинет министров на заседании 18 января до конца карантина или отопительного сезона 31 марта утвердил предельную цену на газ на уровне 6,99 гривен за кубометр. В среднем стоимость снизится на 30%, при этом для некоторых граждан - на 40%. Эта цена ниже на 1,5 грн от той, которая была в отопительном сезоне 2018-2019 годов.