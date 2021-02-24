Украина получила 60% всех кредитов ЕИБ для стран Восточного партнерства

С 2007 года Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) инвестировал почти 8 млрд евро — это 60% всех кредитов банка, предоставленных странам Восточного партнерства. Такие цифры озвучила вице-президент ЕИБ Тереза Червинская во время выступления на Всеукраинском форуме «Украина 30. Инфраструктура», пишет Укринформ.

Фото: russian.rt.com

Планы 2021 года

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и президент ЕИБ Вернер Хойер 12 февраля договорились о выделении 50 млн евро на закупку вакцин для населения Украины и современного холодильного оборудования для сети центров вакцинации. Также было подписано Гарантийное соглашение «Развитие аэропорта «Борисполь», предусматривающее получение займа в размере 270 млн евро для реконструкции летной зоны №.

По словам Червинской, ЕИБ продолжит оказывать финансовую поддержку и в 2021 году — уже подписан пакет помощи для борьбы с последствиями коронакризиса в размере 50 млн евро.

В 2021 году ЕИБ намерен сосредоточиться на кредитовании сферы цифровых технологий.

Что предшествовало

Как рассказала Червинская, ЕИБ с 2007 года инвестировал в Украину почти 8 млрд евро. «На самом деле Украина привлекла свыше 60% общего объема наших кредитов в странах Восточного партнерства. Только в прошлом году мы инвестировали рекордную сумму — более 1 млрд евро в Украину», — подчеркнула она.

Банкир отметила, что в прошлом году ЕИБ сосредоточил свою помощь на поддержке восточных регионов Украины, в частности банк предоставил финансовую помощь на восстановление дорог в Луганской области. Среди других направлений инвестиций — обновление общественного транспорта в некоторых городах Украины, повышение энергоэффективности в общественных зданиях, цифровизация, инновации и восстановление бизнеса после коронакризиса.

Вице-президент ЕИБ Крис Питерс отметил, что в целом банк выделил Украине 2 млрд евро на развитие транспортной инфраструктуры. В частности, ЕИБ инвестирует в модернизацию железнодорожного Бескидского тоннеля, развитие международного аэропорта Борисполь, развитие сети дорог и экологический общественный транспорт.

В декабре 2020 года Европейский инвестиционный банк и правительство Украины заключили сразу три кредитных соглашения на 640 млн евро для реализации приоритетных проектов в области инфраструктуры и транспорта.