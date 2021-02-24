Сколько стоит купить квартиру в Киеве

Купить 1-, 2-, 3- комнатную квартиру в Украине стало на 5% дороже. Средняя цена однокомнатной в Киеве составила $ 54600, двойки — $ 77?800, тройки — $ 110?100. Об этом говорится в аналитике OLX Недвижимость 2020 года.

Как изменились цены

С началом эпохи new normal квадратные метры подешевели на 2%. Продавцы начали поднимать стоимость с лета. Так, приобрести собственное жилье до конца года стало на 5% дороже.

Вместе с ценами стало расти и предложение. Среди «единичек» и «двушек» — до четвертого квартала объявлений о продаже прибавилось на 31% и 36% соответственно, тогда как желающих продать трехкомнатные квартиры стало больше лишь на 3%.

Сколько стоят квартиры в Киеве

Однокомнатные. В течение года наиболее выгодным вариантом для покупки однокомнатной в столице стал Деснянский район — $ 36?200 в среднем. До $ 40?000 можно было отыскать жилье в Святошинском. На третьем месте по фактору малейшего бюджета оказался Соломенский район — $ 44?000.

Где самое дорогое жилье

Самые дорогие однокомнатные стабильно остаются на Печерске — $ 117?300 в среднем. Следом за ними идут однокомнатные квартиры Голосеевского и Шевченковского районов — около $ 61800.

Несмотря на цены, в этих районах продавцы и риелторы выставляют больше объектов на продажу. Меньше же объявлений в самом бюджетном Деснянском районе.

Бюджетные варианты

Двойка. Что касается двоек, Троещина снова входит в лидеры бюджетных квартир. Цена за двухкомнатную соответствует стоимости однокомнатной в среднем по Киеву . Можно купить жилье за $ 49?300. В других районах столицы вилка цен стартует от $ 54?000.

Выгодно брать в Деснянском районе и тройку — $ 60?000 в среднем. Интересно, что трехкомнатная в Голосеевском обойдется почти так же, как и однокомнатная квартира на Печерске. В Голосеевском, Шевченковском и Печерском объект будет стоить не менее $ 100?000.

Сколько стоят квартиры в городах-миллионниках

Купить однокомнатную, двойку или тройку в других крупных городах очевидно стоит дешевле. Так, в Днепре средняя цена за квартиру мечты с одной комнатой — $ 26?600, с двумя — $ 35?500, с тремя — $ 45700.

Во Львове стать владельцем своей квартиры можно, если купить однокомнатную за $ 38?700, двойку — $ 51?800, тройку — $ 63300.

Одесские квартиры продают по следующим ценам: единичка — $ 32?700, двойка — $ 46?400, тройка — $ 59400.

Харьков: однокомнатная — $ 25?400, двухкомнатная — $ 38?900, трехкомнатная — $ 52?900.