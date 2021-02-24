Компания главы Twitter инвестировала в биткоин еще $170 миллионов

Компания Square, которая принадлежит создателю Twitter Джеку Дорси, сообщила о покупке биткоинов на $170 млн. Об этом пишет РБК.

Фото: rbc.ua

Что известно

В финансовой отчетности за четвертый квартал и 2020 год она отметила, что в совокупности с предыдущей инвестицией в криптовалюту на $50 млн, она перевела в цифровой актив 5% от общей суммы своих резервов.

Согласно новому отчету Square, компания приобрела еще 3318 биткоинов.

Бумажная прибыль от покупки Square биткоинов на $50 млн в октябре прошлого года к текущему моменту превысила $225 млн. Последнее вложение $170 млн состоялось по среднему курсу биткоина выше $51 тыс.

Напомним