Компания главы Twitter инвестировала в биткоин еще $170 миллионов

Компания Square, которая принадлежит создателю Twitter Джеку Дорси, сообщила о покупке биткоинов на $170 млн. Об этом пишет РБК.

Компания главы Twitter инвестировала в биткоин еще $170 миллионов
Фото: rbc.ua

Что известно

В финансовой отчетности за четвертый квартал и 2020 год она отметила, что в совокупности с предыдущей инвестицией в криптовалюту на $50 млн, она перевела в цифровой актив 5% от общей суммы своих резервов.

Согласно новому отчету Square, компания приобрела еще 3318 биткоинов.

Бумажная прибыль от покупки Square биткоинов на $50 млн в октябре прошлого года к текущему моменту превысила $225 млн. Последнее вложение $170 млн состоялось по среднему курсу биткоина выше $51 тыс.

Напомним

Ранее биткоин подорожал на 23% после заявления Tesla об инвестициях в криптовалюту. Компания сообщила Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), что планирует купить биткоин на сумму $1,5 млрд. Позже стало известно, что осуществить операцию Tesla помогла криптобиржа Coinbase.

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