Часть "нефтепровода Медведчука" передали на хранение "Уктранснафте"

Сегодня имущество арестовал ВАКС.

Силовые структуры провели операцию по передаче на хранение государству в лице "Укртранснафты" части нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", арестованного в рамках наложенных на нардепа Виктора Медведчука и связанных с ним лиц и компаний санкций.

Операция была проведена сегодня днем силами СБУ и НАБУ в нескольких областях Украины, сообщили источники LB.ua.

В настоящее время часть нефтепродуктопровода уже передана на хранение АО "Укртранснафта".

Фото: Lb.ua

Напомним, что в 2018 году участки нефтетрубопроводов "Самара - Западное направление" и "Грозный - Армавир - Трудовая", проходящие по территории Украины, были выведены из государственной собственности и переданы в коммерческое пользование структурам, аффилированным с Виктором Медведчуком.

19 февраля СНБО принял решение о санкциях в отношении Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также других связанных с ним лиц.

После хранения арестованного имущества в АО "Укртранснафта" АРМА сможет выставить его на конкурс по продаже или передаче в управление.  

Вчера НАК "Нафтогаз" согласился передать на временное ответственное хранение арестованное имущество ООО "ПрикарпатЗападтранс" в "Укртранснафту". При этом "Укртранснафта" не имеет права пользоваться арестованным имуществом.

23 февраля Высший антикоррупционный суд на основании доказательств, собранных совместно СБУ, НАБУ, САП и ОГП, наложил арест на часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", незаконное выбытие которого из государственной собственности правоохранители расследуют в рамках совместной следственной группы.

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