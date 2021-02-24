Жители Крыма должны обслуживаться в украинских банках без отказов — НБУ

Отсутствие справки внутренне перемещенного лица не является основанием для отказа в банковском обслуживании жителям Автономной Республики Крым и города Севастополя. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка на официальном сайте.

Жители Крыма должны обслуживаться в украинских банках без отказов — НБУ
Фото: lifegid.media

Основные моменты

Такую рекомендацию регулятор предоставил банкам в соответствующем письме-разъяснении в ответ на запросы государственных органов Украины и жалобы граждан. Также НБУ рекомендовал банкам пересмотреть внутренние документы по вопросам финансового мониторинга во избежание подобных случаев.

Согласно валютному законодательству Украины физические лица и физические лица-предприниматели, которые имеют постоянное место жительства на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, являются резидентами Украины.

Требования валютного законодательства и законодательства в сфере финансового мониторинга не содержат исключений и особенностей в отношении таких лиц и не предусматривают обязательного получения справки внутренне перемещенного лица для определения статуса резидента и установления сведений о месте жительства или месте пребывания физического лица.

Национальный банк акцентирует в письме-разъяснении на:

  • недопустимости дискриминации жителей Крыма и города Севастополя во время банковского обслуживания;
  • необходимости предоставления полного доступа к финансовым продуктам и сервисам всех граждан Украины, проводящих обычные финансовые операции, в отношении которых у банков отсутствуют подозрения.

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