Жители Крыма должны обслуживаться в украинских банках без отказов — НБУ
Отсутствие справки внутренне перемещенного лица не является основанием для отказа в банковском обслуживании жителям Автономной Республики Крым и города Севастополя. Об этом
Основные моменты
Такую рекомендацию регулятор предоставил банкам в соответствующем письме-разъяснении в ответ на запросы государственных органов Украины и жалобы граждан. Также НБУ рекомендовал банкам пересмотреть внутренние документы по вопросам финансового мониторинга во избежание подобных случаев.
Согласно валютному законодательству Украины физические лица и физические лица-предприниматели, которые имеют постоянное место жительства на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, являются резидентами Украины.
Требования валютного законодательства и законодательства в сфере финансового мониторинга не содержат исключений и особенностей в отношении таких лиц и не предусматривают обязательного получения справки внутренне перемещенного лица для определения статуса резидента и установления сведений о месте жительства или месте пребывания физического лица.
Национальный банк акцентирует в письме-разъяснении на:
- недопустимости дискриминации жителей Крыма и города Севастополя во время банковского обслуживания;
- необходимости предоставления полного доступа к финансовым продуктам и сервисам всех граждан Украины, проводящих обычные финансовые операции, в отношении которых у банков отсутствуют подозрения.