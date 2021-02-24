В акватории морского порта Одессы начались работы по дноуглублению

Филиал "Дноуглубительный флот" начал эксплуатационное дноуглубление хозяйственным способом в акватории морского порта Одессы. Об этом сообщают в ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ).



Работы проводятся на внутренней акватории на участке Аванпорта, который служит водным подходом к акваториям Карантинной и Новой гаваней.



"Необходимость в эксплуатационном дноуглублении на 2021 год определена по результатам сезонных промеров акватории морского порта. Земкараван восстанавливает глубины до отметки 13,5 метра, всего объем дноуглубления составит 60 тысяч кубических метров грунта. Через Аванпорт заходят крупнотоннажные суда к причалам, на которых четыре портовых оператора осуществляют перевалку грузов. Поэтому приведение глубин к паспортным характеристикам позволит качественно выполнять контрактные обязательства по приему и обработке флота", - отмечает руководитель АМПУ Александр Голодницкий.



В пресс-слцжбе подчеркнули, что все работы выполняются с соблюдением особых условий и правил проведения, предусмотренных действующими разрешениями.



