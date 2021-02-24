Беларусь заморозила цены на товары первой необходимости

Правительство Беларуси заморозило цены на продукты, товары и лекарства первой необходимости. Соответствующее постановление Совмина опубликовано на национальном правовом интернет-портале.



Чиновники решили ограничить цены, чтобы стабилизировать ценовую ситуацию и насытить рынок социально значимыми товарами первой необходимости.



Цены ограничены на 62 социально значимых товара, в том числе на рис, муку, гречку, манку, овсянку, перловку, хлеб, говядину, свинину, курятину, некоторые колбасы, рыбу, молоко и кисло-молочные продукты, некоторые фрукты и овощи, сахар, мыло, туалетную бумагу, подгузники, спички. В перечне лекарств - 50 наименований.



Теперь компании и индивидуальные предпринматели, которые ввозят или продают товары из перечней, будут должны зафиксировать на них цены с 24 по 28 февраля.



С 1 марта 2021 года изменение цен на эти товары не должно будет превышать 0,2% в месяц к цене, сложившейся на последний день предыдущего месяца. Повышать цены сильнее будет можно только после согласования со специальной правительственной комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования.



Профильным госорганам и местным властям поручено не допускать дефицита социально значимых товаров, цены на которые жестко регулируются государством.



В Беларуси в январе месячная инфляция составила 1,1% против 1,2% в декабре 2020 года. Годовая инфляция в январе (к январю 2020 года) продолжила расти и достигла 7,7% против 7,4% в декабре и 6,6% в ноябре.



Цены на продовольственные товары за прошлый месяц выросли на 1,5% (в годовом выражении на 6,6%), на непродовольственные - на 1,3% (на 8,3%).



По итогам прошлого года в Беларуси сформировался самый высокий уровень инфляции за последние четыре года - 7,4%. В 2019 году инфляция в республике составила 4,7% при целевом уровне не выше 5%. В 2018 году потребительские цены в Беларуси выросли на 5,6%, в 2017 году - на 4,6%, в 2016 году - на 11,8%.



В 2021 году правительство и Нацбанк намерены обеспечить снижение инфляции до 5%.



