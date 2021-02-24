Шевченко назвал условия для выделения Украине очередного транша МВФ

Украинскому правительству для достижения договоренностей с Международным валютным фондом нужно решить проблемные вопросы в фискальной, энергетической и сфере борьбы с коррупцией.

Фото: bank.gov.ua

Украинскому правительству для достижения договоренностей с Международным валютным фондом нужно решить проблемные вопросы в фискальной, энергетической и сфере борьбы с коррупцией. Об этом заявил председатель НБУ Кирилл Шевченко во время встречи с послами стран Большой семерки. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

Как отметил Шевченко, во время работы миссии представители Украины совместно с МВФ определили дальнейшие конкретные шаги, «которые станут сигналом нашей преданности в продолжении сотрудничества».

«Что касается части программы в рамках ответственности НБУ, то у нас нет разногласий с экспертами Фонда», — добавил он.

О чем говорили

Во время встречи речь шла о перспективах продолжения сотрудничества с МВФ , создании специализированного финансового суда, снижении доли неработающих кредитов, приватизации государственных банков, а также присоединения Ощадбанка к Фонду гарантирования вкладов физических лиц.

Шевченко отметил, что Нацбанк выступает за продолжение переговоров между ЕБРР и Ощадбанком. Для того, чтобы произошло вхождение иностранного инвестора в капитал Ощада, банк должен присоединиться к Фонду гарантирования вкладов физических лиц.

Для этого подготовлен соответствующий проект закона Украины. Это, а также реструктуризация долга Фонда гарантирования перед Министерством финансов, позволит увеличить гарантированную сумму к возмещению вкладчикам.

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