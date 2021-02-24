Шевченко назвал условия для выделения Украине очередного транша МВФ
Украинскому правительству для достижения договоренностей с Международным валютным фондом нужно решить проблемные вопросы в фискальной, энергетической и сфере борьбы с коррупцией.
Украинскому правительству для достижения договоренностей с Международным валютным фондом нужно решить проблемные вопросы в фискальной, энергетической и сфере борьбы с коррупцией. Об этом заявил председатель НБУ Кирилл Шевченко во время встречи с послами стран Большой семерки. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как отметил Шевченко, во время работы миссии представители Украины совместно с МВФ определили дальнейшие конкретные шаги, «которые станут сигналом нашей преданности в продолжении сотрудничества».
«Что касается части программы в рамках ответственности НБУ, то у нас нет разногласий с экспертами Фонда», — добавил он.
О чем говорили
Во время встречи речь шла о перспективах продолжения сотрудничества с МВФ, создании специализированного финансового суда, снижении доли неработающих кредитов, приватизации государственных банков, а также присоединения Ощадбанка к Фонду гарантирования вкладов физических лиц.
Шевченко отметил, что Нацбанк выступает за продолжение переговоров между ЕБРР и Ощадбанком. Для того, чтобы произошло вхождение иностранного инвестора в капитал Ощада, банк должен присоединиться к Фонду гарантирования вкладов физических лиц.
Для этого подготовлен соответствующий проект закона Украины. Это, а также реструктуризация долга Фонда гарантирования перед Министерством финансов, позволит увеличить гарантированную сумму к возмещению вкладчикам.
Предыстория
- 13 февраля виртуальная миссия Международного валютного фонда в Украине по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by завершилась без принятия положительного результата о таком пересмотре.
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11 января, после новогодних праздников, миссия Международного валютного фонда с первого пересмотра программы Stand-by возобновила свою работу в Украине.
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21 декабря миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине для пересмотра соглашения сотрудничества stand-by — через covid-19 миссия работает в формате онлайн-связи.
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Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина может получить транш от Международного валютного фонда в феврале — марте 2021 года.