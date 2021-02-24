Мининфраструктуры не отказалась от идеи устроить дефицит вагонов на рынке

Мининфраструктуры не отказалась от идеи устроить дефицит вагонов на рынке

"Доработанный" проекта приказа "Об утверждении Порядка установления запрета эксплуатации грузовых вагонов на железнодорожном транспорте" требует существенной доработки. Об этом говорится в заявлении Федерации работодателей транспорта Украины.

Как отмечается в заявлении, новая редакция проекта приказа, которая размещена 22 февраля 2021 на сайте министерства, практически не отличается от проекта прошлого года, который вызвал неприятие в бизнес-сообществе и не был согласован и принят.

ФРТУ еще раз обращает внимание, что предложенная инициатива, включая требования к ремонтам (КРП и только на 3 года) де-факто сделает экономически нецелесообразным продление сроков сверх нормативного, что приведет к списанию более 42 тыс. единиц вагонов.

"Такая мера создаст огромный дефицит на рынке вагонов, приведет к существенному сокращению промышленного и сельскохозяйственного производства, потерю рабочих мест и отчислений в Государственный бюджет. В условиях сложной экономической ситуации в стране из-за пандемии COVID-19, по нашему мнению принимать такие меры неуместно", - говорится в заявлении.

Чтобы не допустить резкого списания вагонов и дефицита подвижного состава, ФРТУ в который раз предлагает учесть следующие позиции: установить ограничения на уровне нормативного срока службы только для полувагонов универсальных (33 года) без дальнейшего снижения; не устанавливать предельные ограничения для специального подвижного состава (в т.ч. окатышевозы, коксовозы, платформы, цистерны) не ограничивать использование вагонов с продленным сроком службы, решение, по которым будет принято до момента вступления в силу нормативным актом об ограничении сроков продления; продлевать сроки службы всех типов вагонов после капитального ремонта (КР) и сроком до 5 лет; для балансировки временных "пиковых" потребностей (в т.ч. из-за сезонных пики и периодические ухудшения показателей перевозки по железной дороге) не запрещать использование иностранных вагонов во внутренних перевозках в режиме временного ввоза сроком до 1 года.



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